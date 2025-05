Vergeet AMG, je wilt een Maybach SL680 #test

Voluit heet dit nieuwe snoepje, de Mercedes-Maybach SL680 en wij trekken hem door onze consumenten test.

Raar is het wel. De nieuwe SL was een product van de motorsport monsters uit Afalterbach, bij jullie ook wel bekend als AMG. Zelfs de modale viercilinder in de SL43 is een volbloed AMG. Zo ongeveer het tegenoverstelde is een Maybach.

Stilte, comfort en het wegfilteren van sensaties: dat is waar het omgaat bij Maybach. Dat er op een AMG-platform dan toch een Maybach roadster staat is erg vreemd. Maar goed, we houden er niet van om te klagen. Vooral omdat tijdens van de test van de Mercedes-Maybach SL680 het kwik naar tegen de 30 graden steeg. Jullie denken dat het toeval is, maar als Dubai het kan laten regenen op commando, kan Den Haag best een zomerse dag voor de Maybach-chauffeur regelen. En ja, dat is vast een voorschotje op het extreme bedrag aan BPM wat er op de SL680 zit.

Een SL, maar dan anders

Natuurlijk is er een duidelijke familieband tussen de SL AMG en de Maybach SL, maar toch hebben ze er net iets anders van weten te maken. De chromen vin en de rechtopstaande ster op de motorkap zijn één ding, maar de achterkant is ook weer net anders. Het kleine achterbankje is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een aerodynamische scoop achter de voorstoelen.

Hoeveel logo’s wilt U?

De gemiddelde AMG-rijder is een onzeker joch, heeft dus wat bevestiging in zijn keuze nodig en dus zijn er logo’s, veel logo’s. Met de Maybach rijder is het niet veel beter gesteld, dus heeft de SL680 best veel logo’s. Het hele cabriodak is er mee bezaaid en ook de bovenkanten van de deurpanelen binnenin. De SL680 uit de test had de optie niet, maar voor € 7.865,00 krijgt de motorkap ook een mooi Mercedes-Maybach patroon.

Niet dat deze SL680 een onopvallende jongen is. De Maybach roadster is er in eerste instantie alleen als Red Ambience’ en ‘White Ambience’. In beiden gevallen is dat een tweekleurenlak in obsidiaanzwart metallic of MANUFAKTUR granaatrood metallic of MANUFAKTUR opaalwit magno. De zwarte motorkap is verre van subtiel, maar dat is ook de attractie van de Maybach SL680: opvallen.

Witte matten en nog meer wit, wit, wit.

Zeker met de kap open sprint het duurzaam gelooide, kristalwit MANUFAKTUR nappaleder van de Maybach sportstoelen. Door de aerodynamische cover is de achterbank gedegradeerd tot een bagagevak met siernaden in bloem-design en Mercedes-Maybach logo’s. Ja daar zijn ze weer. Het ademt Miami of Cote d’Azur, gelukkig hadden we het bijbehorende weer.

Ook de hoogpolige matten zijn wit, net als dorpels en andere delen. Het is nogal besmettelijk, je zult een goede detailer in je telefoonboek moeten hebben om het langdurig wit te houden.

AMG-power

De typeaanduiding van de Mercedes-Maybach SL680 belooft nogal wat, en gelukkig wordt het waargemaakt. De V8 is de “oude” bekende vier liter grote unit met twee turbo’s in een zogenaamde hot-V opstelling. De turbo’s mogen lekker warm worden door hun plaatsing in de V van de V8. Het is beter voor de prestaties, de SL680 heeft dan ook dezelfde specificaties als de SL63 AMG. Het maximumvermogen is 585 pk en vanaf 2.000 toeren levert de V8 een royale 800 Nm aan koppel.

In de comfort of de extra comfortabele Maybach stand houdt de 9-Gtronic bak de toeren prettig laag, maar kan ook bliksemsnel een paar verzetten terugschakelen. In standje Dynamic komt de SL680 nog meer tot leven en gaan de kleppen in de uitlaat eerder en verder open.

In het persbericht rept Mercedes-Maybach over een geluidsgeoptimaliseerde uitlaat, een uitgebreid isolatie- en absorptiepakket, een op comfort gericht onderstel en zachte motorsteunen. En dat merk je zeker, maar het is zeker geen lijzige, laf klinkende V8. Sterker nog, de op comfort gerichte SL680 klinkt zelfs ruiger dan de Vantage die in de basis hetzelfde blok heeft.

Net zoals AMG SL’s heeft de Maybach SL680 de volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC, maar er gaat meer dan voldoende power naar achteren om het rijgedrag interessant te houden. Wel houdt Das Haus de hierarchie in stand, de SL63 AMG is aanmerkelijk sneller op de sprint naar de 100. De SL680 doet er 4.1s over, door het ontbreken van launchcontrol duurt het een halve tel langer. De topsnelheid is afgeregeld op 260 km/u.

Lekker veel comfort in de SL680

Het wat zachtere onderstel en de zachtere motorsteunen doen overigens wonderen voor het comfort. Waar de AMG SL wat issues had met de bodycontrol, lijkt het in de Maybach SL uitgebalanceerder. Het is nog steeds een extreem snelle roadster, maar eentje die in de dagelijkse praktijk veel lekkerder is.

Enige smet op het blazoen zijn de stoelen die net niet ver genoeg naar achteren kunnen. Zowel voor passagier als bestuuder blijft er ruimte achter de stoel over, maar kwam het Autoblog testteam (190cm+) net wat beenruimte tekort. Op langere ritten loop je het risico op de welbekende houten kont.

309 gram CO2 per kilometer

Het verbruik zal de meeste kopers worst wezen, maar de Nederlandse fiscus smult ervan. Het WLTP-verbruik is 13,6 liter per 100km, daarvoor krijgt de SL680 een knalrood G-label (op zich een leuk detail). De bijbehorende CO2-uitstoot overstijgt de 3 ons per kilometer, dus rekent Den Haag een dikke ton aan BPM. Ouch.

Gelukkig is vrijwel alles standaard, er zijn maar vier opties. De motorkap met Maybach-logo’s is er één van, maar die is te combineren met het 11.979,00 kostende MANUFAKTUR buitenkleur. De andere twee opties zijn de gesmede 21” velgen van 6 mille en het parkeerpakket met parkeergeheugenassistent. Dat is een optie van 363 euro, enigszins onbegrijpelijk is dat ze dan ook niet gewoon standaard maken.

Prijs en conclusie Mercedes-Maybach SL680 test

Geld maakt toch niet gelukkig, dus doe jezelf een plezier. Als je het kan missen, doe het gewoon. De Mercedes-Maybach SL680 is ridicuul duur: 366.143 euro waarvan 100k BPM. Voor 2 ton minder heb je een SL’tje met viercilinder, maar dat is niet het punt. Een AMG is zo gewoontjes vergeleken met een Maybach. En dat telt.

Moet je nog werken voor je geld? Een SL63 AMG is ook leuk.

Of een Aston Martin Vantage.

Of de obligate keuze in dit segment: een Porsche 911 Turbo.