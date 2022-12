Lezersvraag: Waar erger jij je het meest aan in de auto?

Al zei ons mam altijd ‘Ach jongske, erger oezelf toch nie altijd zoow’ zijn wij toch benieuwd naar wat jouw grootste ergernis is als je in de auto zit…

Ons mam had gelijk, je moet jezelf niet altijd overal aan ergeren. Het is slecht voor lijf en leden en je schiet er doorgaans geen moer mee op. Maar toch doen we het. Massaal zelfs, zeker als we in de auto zitten.

Daar schelden, vloeken en verwensen we ons helemaal suf op alles wat ons niet bevalt. Alsof we in een soort kluis zitten waar we onaantastbaar zijn, zo schelden we op onze medeweggebruikers en zo fel steken we onze middelvinger op als die ander iets fout heeft gedaan.

Want inderdaad, het is altijd ‘die ander’ die iets fout heeft gedaan. Wijzelf doen natuurlijk alles goed. Je weet toch?

Waar erger jij je aan in de auto?

Al heb ik me reeds lange tijd geleden voorgenomen me niet zo op te winden om futiliteiten, soms gebeurt dat wel. Als het even niet zo lekker loopt met je vrouw bijvoorbeeld is die kl&*tzak in die trage k*tbak voor je een heerlijke plaatsvervanger om eens lekker verbaal en in gebaar op los te gaan natuurlijk. Dat zal haar leren…

Dus vandaag was het weer eens zover. Een -niet eens zo oude- heer in een Daewoo Matiz, of vergelijkbaar onooglijk klein wagentje. Met nog geen 60 over de N201 tussen Hilversum en Vinkeveen. Daar waar je enkel tractoren mag inhalen van oom agent.

Die kreeg een file achter zich waar zelfs Jarno Trulli in zijn beste dagen jaloers op zou zijn (Zoek maar op Trulli Train, dan weet je wat ik bedoel), totdat ik eindelijk maar besloot om de auto’s voor mij en die Daewoo in te halen. Mocht niet, maar anders had ik een hartaanval gekregen en dan heb je ook weer zo’n vervelende dag.

Waarop me dus direct het onderwerp van deze lezersvraag te binnen schoot. Waar erger jij je het meest aan als je in de auto zit?

Laat het ons weten, schrijf de frustratie van je af, (hou het wel netjes asteblieft) en voel die opluchting!

Kom maar doorrrrrr!