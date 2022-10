Audi zet vol in op design en elektrisch rijden

Met het e-design van de Audi e-tron GT geeft Audi een blik in de toekomst

Dat elektrisch rijden voor Audi de toekomst is, behoeft geen uitleg meer. Vanaf 2025 brengt het merk alleen nog maar elektrische auto’s uit. Tot aan dat jaar verwacht Audi maar liefst 20 nieuwe elektrische modellen te lanceren. Bij die ambitie staat design centraal. Alle kenmerken van het Audi design zijn in de e-tron GT te zien.

Elektrisch esthetisch

Marc Lichte, hoofd van Audi Design, windt er geen doekjes om: de Audi e-tron GT is de mooiste auto die hij ooit mocht ontwerpen. En juist dát het een elektrische auto is, maakt het ontwerp zo uniek. “De basis van een goed design zijn de verhoudingen, en het elektrische platform creëert die verhoudingen. Goed design combineert esthetiek met functionaliteit. De e-tron GT is één van de meest gestroomlijnde en daardoor de meest efficiënte Audi’s die we ooit hebben gemaakt.”

Herkenbaar in het donker

Een van de onderscheidende kenmerken van het Audi-design is licht. “Ook in het donker zie je al van afstand dat je een Audi voor je hebt”, zegt César Muntada, hoofd lichtontwerp bij Audi. Al in 2004 kwam Audi als eerste met LED-dagrijverlichting op de A6, en sindsdien zijn er flinke stappen vooruit gezet. Audi-rijders kunnen nu al zelf een lichtpatroon kiezen en zo hun auto meer eigen maken.

In de toekomst is er nog veel meer mogelijk, zegt Muntada. “Koplampen zouden symbolen op de weg kunnen projecteren om andere weggebruikers te waarschuwen, zoals bij ijsgevaar. Onze ideeën zijn grenzeloos. Het enige dat ons op dit moment beperkt zijn wettelijke regels.”