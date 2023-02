Lezersvraag: Wat is de gekste plek waar jij je sleutels ooit terugvond?

Ondergetekende was zijn sleutels weer eens kwijt en vond ze terug op een vrij

ongebruikelijke plek.

Zul je altijd zien, moet je snel weg, kun je je sleutels nergens vinden. Het gebeurde mij

afgelopen zaterdag nog. Erg irritant, zeker als je al net iets te laat vertrekt en je weet dat je afspraak altijd erg stipt is.



En dan begint het grote zoeken. Eerst de zakken van alle jassen uitpluizen, zelfs van

diegenen die je niet hebt gedragen. Daarna alle kastjes door. Zonder resultaat. Vervolgens naar de wasmachine, droger, tussen de kussens van de bank en in mijn bed.

Op welke gekke plek liggen mijn sleutels?

Helemaal nergens kon ik die verrekte sleutels vinden. En je kent het wel dan hè, met een verhitte kop loop je naar de koelkast om even gauw een slokje drinken te pakken. En ja hoor, op de plank tussen de kaas, salami en het overgebleven pannetje pasta van de avond ervoor lagen mijn sleutels. Helemaal keurig op mij te wachten. Ze lachten me nog net niet uit…

Geen idee hoe ze daar terecht zijn gekomen. Ja, tuurlijk heb ik ze er zelf neergelegd, maar ik kon het me niet meer herinneren. En nee, ik had niet gedronken. Want da’s slecht voor je en dat doen we dus zo weinig mogelijk…

Waar heb jij je sleutels weleens gevonden?

Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die zijn sleutels op de meest gekke plekken terugvindt. Daarom ook deze Lezersvraag, speciaal om erachter te komen of er meerdere warhoofden zoals ik rondlopen.

Laat het daarom weten aan ons allen, wat is de gekste plek waar jij je sleutels ooit hebt teruggevonden? En oh ja, doe je best om er een leuk verhaal van te maken, wellicht noemen we jouw reactie dan de volgende keer in de Autoblog Podcast.



En dat verrijkt je leven. Heus!