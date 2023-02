Touchscreen in auto LEVENSGEVAARLIJK!

Ja, je leest het goed. Een touchscreen in een auto is LEVENSGEVAARLIJK. In hoofdletters ja.

Het is een ergernis van velen; een groot touchscreen in je auto waarmee je alles moet

bedienen. Zit je weer op allerlei menu’s te klikken om je stoelverwarming aan ze zetten en als je daarna een andere radiozender opzoekt, zit je zomaar weer secondes op dat ding te turen.



En dat is levensgevaarlijk. In kleine letters dit keer. En dat zeggen wij niet alleen, dat zegt ook een groep wetenschappers. Die heeft het onderzocht en de resultaten zijn oprecht schrikbarend.

Touchscreen in auto is levensgevaarlijk

Want wat blijkt nou, als je een touchscreen gebruikt gaat je reactiesnelheid op wat er in het verkeer gebeurt enorm achteruit. Meer nog dan wanneer je net een dikke joint hebt gerookt of tijdens het rijden je Instagram nog even bijwerkt. Levensgevaarlijk ja.



De onderzoekers hebben er ook cijfers aan gehangen en die wil jij natuurlijk weten. Geen probleem, komen ze. Als je een joint hebt gerookt, reageer je ongeveer 21% trager op wat erom je heen gebeurt. Als je op je smartphone zit, vertraagt je reactiesnelheid met 46%.



Als je een touchscreen bedient, reageer je 57% langzamer op hetgeen om je heen gebeurt. 57%!! Dat is meer dan de helft langzamer.

Vervang touchscreens door knoppen

Daarom een dringende vraag aan de heren (m/v/x) autofabrikanten wereldwijd. Stop met die touchscreens en haal de ouderwetse knoppen weer terug. Die kun je na een tijdje rijden allemaal vrijwel blindelings vinden en zodoende haal je je ogen minder vaak van de weg.



Bovendien ziet het er altijd zo indrukwekkend uit, een dashboard vol met knoppen. En dan kan een touchscreen natuurlijk veel goedkoper zijn voor een fabrikant, dode klanten kosten je uiteindelijk meer…