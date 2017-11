Lezersvraag: wat is je ergste ervaring met bijrijders?

"ScHat! TwEe HaNdeN aAn HeT STuUr!"

Ah… het zalige singleleven. Als thuiswerker en alleenstrijder heb ik er gelukkig zelden last van: irritante bijrijders. En mocht er nou eens iemand naast mij zitten, dan is het veelal een persoon die ik: A. kan verdragen, of B. niet kan horen omdat het volumeknopje op oneindig staat.

Toch hoor ik de mensen in mijn omgeving nog veel te vaak klagen over hun bijrijders. Is het niet het ongemanierde gedrag, dan is het wel de onverklaarbare drang om over de meest onzinnige onderwerpen door te blijven praten alsof het eeuwig daglicht blijft. Penetrerende stank hoor je ook vaak, en laten we over panische oude dames die denken dat je bij elke bocht een driedubbele achterwaartse koprol over de vangrail gaat doen (hoi oma!) nog maar niet beginnen.

Goed, mijn frustratie is er in ieder geval uit. Nu zijn wij wel eens benieuwd wat jullie meest traumatiserende, irritante of ronduit verschrikkelijke ervaringen zijn. Laat u horen, en houd vooral niet in!