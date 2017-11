Grootste Tesla-station in de VS is een grauwe boel

Deze dooie meuk is niet de meest inspirerende omgeving om je Model X op te laden.

Na maanden van werk is het dan eindelijk zo ver: Tesla’s grootste Supercharger station is af! Maar wat blijkt nu? Net voor de opening ziet het er eigenlijk helemaal niet zo spectaculair uit als je wellicht zou verwachten. Het is, als ik Alicia Keys mag quoten, een soort ‘concrete jungle‘, maar dan waar dromen niet van zijn gemaakt.

Okay, okay, dat is misschien wat bot, maar wees eerlijk: dit kan toch spannender! Nou goed, afgezien van het uiterlijk is er een hoop aan de hand waardoor we het station niet per se hoeven te veroordelen voor het esthetisch hoogstandje dat het vooralsnog niet lijkt te zijn. Het station in kwestie vinden we in Kettleman City, wat niets anders betekent dan dat het ergens op de route tussen San Fransisco en Los Angeles ligt.

Het station behoort tot een van twee nieuwe en vooral grote exemplaren waar bestuurders niet alleen hun Tesla, maar ook zichzelf op kunnen laden. Toch is het niet de bedoeling dat de bezoekers er te veel gaan relaxen. Tesla heeft namelijk een speciaal gedeelte van het gebouw ingericht waar ze hun eigen producten zullen aanbieden. Hier kunnen klanten bijvoorbeeld alvast gaan nadenken of ze een aantal zonnepanelen of zo’n fraaie Powerwall op de kop willen tikken.

Hoewel de binnenkant op de foto’s nog amper te zien is, wil Tesla zich met hun Supercharger stations onderscheiden door ze te voorzien van meer dan genoeg faciliteiten die lange trips door The Land of Freedom minder vervelend moeten maken. De loungeruimtes die er komen zullen het de Tesla-rijders tijdens hun relatief korte bezoek prima naar hun zin moeten maken. Mochten ze toch van het terrein af willen, dan zijn er in de buurt genoeg fastfoodrestaurants om te bezoeken. Want #Murica.

Het Supercharger station is sinds vandaag actief.

Foto credit: twee Tesla-fans voor Electrek