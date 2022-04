De duurste Suzuki Kizashi van Nederland: koop dan!

Toch een dik ding, deze duurste Suzuki Kizashi van Nederland?

Waarom kopen we niet allemaal een Suzuki Kizashi? Elke week krijgen we heel veel aanvragen voor de Autoblog Advies-rubriek. We kunnen ze helaas niet allemaal beantwoorden, maar dank voor de vele aanvragen en ideeen voor artikelen! In veel gevallen moet is men op zoek naar een auto van zo’n 10 tot 15 mille. Benzinemotor, een sportief karakter, voldoende vermogen, uitstraling, luxe uitrusting en een grote mate van betrouwbaarheid is zeer belangrijk.

Helaas valt Aziatisch nog te vaak in de categorie ‘no-go’. Het is heel simpel, als je in het ‘lagere’ prijssegment gaat shoppen voor een leuke, luxe en vlotte auto: kijk alleen maar naar Aziatisch. Want dan komt de Suzuki Kizashi bovendrijven. Kennen jullie ‘m nog? Dat was een puike sedan die Suzuki bouwde van 2009 tot 2016. De auto bleek echter net zo populair als kaviaarlepels voor buschauffeurs.

Duurste Suzuki Kizashi van Marktplaats

Mocht jij nu wel die persoon zijn die viskuit wil eten met gouden lepels én een Suzuki Kizashi voor de duur wil hebben, is er goed nieuws. Ze zijn nog te koop als occasion. Veel zijn het er (uiteraard) niet.

Dit rode exemplaar is uiteindelijk de duurste Kizashi van Nederland! Natuurlijk, 15.499 euro is veel geld, maar dan heb je wel een vrij unieke auto. Het is een uitvoering die de petrolhead wel aan moet spreken. Hij heeft namelijk een lekker opvallend kleurtje: rood!

Geen kaal exemplaar

Onder de kap ligt de bekende 2.4 viercilinder, de ‘J24B’ die debuteerde in de Grand Vitara. In de Kizashi is ‘ie goed voor 178 pk. Je kon de Suzuki Kizashi destijds krijgen in twee uitvoeringen. De versie met handbak heeft een voorwielaandrijving. Heb je de Kizashi 4×4, dan heb je altijd een automaat. Dat is dus ook bij deze versie het geval.

Er bestaat niet zoiets als een ‘kale’ Suzuki Kizashi en dat is bij deze niet anders. Lederen bekleding, dikke wielen, climate control, cruise control, stoelverwarming en een multifunctioneel zitten er allemaal op.

Het is van origine een Duitse auto, maar alle boekjes en documentatie zit erbij om de relatief lage kilometerstand te bevestigen. De auto komt namelijk uit 2012 en heeft de afgelopen 10 jaar niet meer dan 76.00 km gereden. Daar kan met gemak een tonnetje of twee bij, voordat ‘ie kan dienen als Junkyard-racer. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

Nog niet overtuigd? Check dan hieronder de superbowl commercial waardoor jij er ook eentje wil kopen:

