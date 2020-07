Mercedes-AMG GT maakt alle andere GT’s overbodig

De Mercedes-AMG GT is nu de GT die je gewoon moet hebben.

Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien. Het lijkt heel erg makkelijk om van een model ontelbare varianten te maken. Dat is echter geen sinecure. Het is van groot belang dat de consumenten het prijsverschil en het verschil in waarde kan herkennen.

Segmenteren

Porsche beheerst dat als geen ander. Niet alleen met de 911, maar ook met zijn andere modellen. Dat is ongelooflijk knap én ook nog eens erg winstgevend. Het is ook niet iets wat je zomaar nadoet. Aston Martin deed het met wisselend succes. De DB9 en DBS waren perfect, maar niemand begreep de Virage. Aston Martin zelf ook niet, overigens.

Nieuwe instapper

Met de Mercedes-AMG GT lijkt hetzelfde te gebeuren. Onlangs werd de AMG GT Black Series onthuld. Dat is het absolute topmodel, althans: als je de P One Edition mág kopen van Mercedes-AMG (wat is marketing toch leuk!). Voor nu heeft Mercedes het gamma iets aangepast. Het resultaat: de Mercedes-AMG GT.

530 pk

Maar er was toch al een Mercedes-AMG GT? Jazeker. Deze is nu herzien. De motor is nog steeds de bekende 4.0 V8 met dubbele turbo. Het verschil is het vermogen. Dat steeg met 54 pk naar 530 stuks.

AMG Ride Control

Dat niet alleen, je krijg nu ook de AMG Ride Control ophanging. Deze is voorzien van adaptieve dempers. Tevens krijg je nu standaard een sperdifferentieel. Daarnaast is de AMG GT nu voorzien van betere remmen, die voor de gelegenheid in het rood zijn gespoten. Optioneel is het nu ook mogelijk om besturing op de achteras te bestellen, zoals we dat kennen van de AMG GT C.

AMG GT S overbodig

Nu de AMG GT zo krachtig is geworden, kun je je afvragen wat het nut is van de AMG GT S. Dat is het model boven de AMG GT, maar heeft 510 pk. Welnu, de ‘S’ is simpelweg uit het gamma gehaald. De line-up van de sportwagen uit Affalterbach ziet er als volgt uit:

AMG GT (530 pk)

AMG GT C (558 pk)

AMG GT R (585 pk)

AMG GT R Pro (585 pk)

AMG GT Black Series (720 pk)

Night Edition

Het is mogelijk om de nieuwe instapper te bestellen als Coupé (C190) en Roadster (R190). Beide versies kun je bestellen als Night Edition. Dan krijg je het Night Pakket (zwarte accenten), zwarte remklauwen, Panamericana grille in donker-chroom en een carbon dak (in het geval van de coupé) of een zwarte kap (in het geval van de roadster). Beide modellen op de foto’s betreffen een Night Edition.

De AMG GT staat bij de betere Mercedes dealer in November 2020.