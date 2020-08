Porsche Panamera krachtiger dan 911 GT2 RS?

De ambitie bij Porsche met de vernieuwde Panamera lijkt groot. Komt er een uitvoering die nog krachtiger is dan de GT2 RS?

De Panamera is meer dan een comfortabele en luxe auto die je van A naar B brengt. Dat heeft Porsche onder andere duidelijk willen maken met de recordronde op de Nürburgring Nordschleife. In het verleden hebben we al gezien hoe bijzonder krachtig je dit model kunt krijgen. Vermogens liepen op tot de 680 pk sterke Turbo S E-Hybrid.

Er bestaat een kans dat de nieuwe Porsche Panamera nog krachtiger gaat worden. Met zelfs nog meer vermogen dan de 911 GT2 RS. Die hint krijgen we van Porsche topman Thomas Friemuth via het Australische Whichcar. De vernieuwde Panamera levert maximaal 630 pk met de Turbo S. Friemuth zegt dat er een nog krachtigere versie in de pijplijn zit.

De geruchten gaan dat dit nieuwe model de uitgaande S E-Hybrid met 680 pk gaat overtreffen. Dit nieuwe model krijgt naar verluidt wederom de 4.0-liter V8 met twee turbo’s. Koppel dit aan een hybride systeem en je krijgt een kanon van jewelste.

Volgens Friemuth zal het niet de snelste worden. En daarmee doelt de topman op het ‘Ringrecord. De Turbo S blijft het topmodel in bochtenwerk. Het extra gewicht van de batterijen gooit wat dat betreft roet in het leven. Hou er wel rekening mee dat de nieuwe SE Hybrid het gaat winnen op de sprint. De verwachting is dat het vermogen gaat uitkomen op om en nabij de 740 pk. Dat is 40 pk meer dan de 911 GT2 RS.