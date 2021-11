Lezersvraag: Modificatie aan je auto waar je spijt van hebt

Het lijkt zo leuk, iets veranderen aan je auto. Maar heb je weleens een modificatie gedaan waar je spijt van hebt?

Wij zijn allemaal autoliefhebbers hier. Dat moet wel, anders zou je niet op dit onvolprezen blog rondhangen. Voor velen is onze heilige koe dan ook niet zomaar een stuk blik, maar een maatje dat vertroeteld dient te worden.

En wat veel liefhebbers ook doen, is hun auto aanpassen. Sommigen gaan daar heel ver in (Ja, daarmee bedoel ik jou, @willeme ), anderen laten hun auto het liefst zo origineel mogelijk. Ikzelf behoor tot de laatste groep, maar heb tóch iets veranderd. Een beetje tot mijn spijt, blijkt achteraf.

De Cayenne heeft een modificatie ondergaan

Zoals te lezen valt in onze artikelen uit de Autoblog Garage, heb ik sinds een aantal maanden een Porsche Cayenne 958.2 Diesel. Een heerlijke auto, maar van zichzelf niet de snelste. Maar daar is wat aan te doen, chiptuning.

Lang verhaal kort, dat heb ik laten uitvoeren. En over het directe resultaat ben ik zeer tevreden. In plaats van de 262 pk die de 3.0 TDI normaal leverde, komt er nu 300 pk uit. Maar lekkerder nog is het koppel van 630 Nm. De auto rijdt nu zoals hij altijd al had moeten rijden. Sneller én zuiniger.

Maar waarom heb ik dan toch een beetje spijt? Dat zal ik uitleggen

Het dashboard lijkt wel een kerstboom

Direct na de modificatie begonnen de problemen. Als eerste was ‘ineens’ de sensor van het roetfilter kapot. Ok, dat was achteraf domme pech op een bijzonder moment, maar toch. Maar daar begon de spijt pas mee.

Na het fixen daarvan begon het ‘Check Engine ‘ lampje te branden. En de melding die je hierboven op de foto ziet had ik ook niet voor de modificatie. De injector van de Ad Blue pomp is kapot. Kan allemaal ook pure pech zijn, feit is dat de problemen zich niet voordeden voor de tuning.

En ondanks dat alles te repareren is en de auto verder fantastisch rijdt, heb ik toch een beetje spijt. Want wellicht was al deze dure ellende niet gebeurd zonder de modificatie.

Heb jij spijt van een modificatie aan je auto?

Zoals het spreekwoord luidt; ‘gedeelde smart is halve smart’, dus ben ik benieuwd naar jouw verhalen. Vandaar de lezersvraag, is er een modificatie aan jouw auto (van nu of eentje van vroeger) waar jij achteraf spijt van had?

Ik ben heel benieuwd. Misschien dat mijn ellende allemaal nog wel meevalt als ik jullie verhalen lees!

Ik ben reuze benieuwd.