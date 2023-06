Max Verstappen tempert verwachtingen voor Oostenrijk

Max Verstappen denkt dat het allemaal niet zo makkelijk gaat worden in Oostenrijk. In elk geval gaat het hectisch worden, voorspelt onze wereldkampioen.

Al is het Formule 1-seizoen van 2023 nog niet eens op de helft, de uitkomst staat eigenlijk al een tijdje vast. Max Verstappen wordt wereldkampioen, Sergio Perez wordt tweede (ja, echt, iedereen wordt tweede in de tweede Red Bull, ook Perez) en Fernando Alonso wordt derde.

Sommige mensen vinden het dan ook zo saai, dat ze niet meer kijken. En dat is slecht voor de marktwaarde van de sport, weet ook Max Verstappen. Daarom doet hij een duit in het zakje zodat mensen komend weekend toch intunen. Alleen, spreekt hij de waarheid?

Max Verstappen voorspelt hectische GP

Volgens onze Max wordt het een hectisch weekend. Dat komt allereerst door de opzet van de race. Zo is er vrijdag al een kwalificatie, zaterdag een kwalificatie en een sprintrace en is er op de zondag de daadwerkelijke race.

Maar bovenal lijkt het erop dat het weer zich met de omstandigheden gaat bemoeien. Voor alle drie de dagen wordt er namelijk regen voorspeld. En dan kun je nog zo vaak luisteren naar de naam Max Verstappen, het is dan geen zekerheidje dat je wint.

Hahahaha, geloof je het zelf?

Tuurlijk niet. Want ook in de regen is Max een klasse apart en ook in de regen rijdt de Red Bull iedereen het snot voor de ogen. Plus het feit dat Red Bull het op de thuisbaan altijd goed doet –vorig jaar werden ze tweede, ok- maakt dat het eigenlijk al een gelopen koers is.

Maar goed, wij zijn de flauwste niet en helpen verstappen en zijn kornuiten heel graag. Dus daarom ons bindende advies, zit je er klaar voor? Komt ie hoor.

Kijk komend weekend massaal naar de Formule 1. Het wordt een hectische race en het is niet zomaar gezegd dat Max Verstappen gaat winnen. Dus.

Waar kan de factuur heen, Max?