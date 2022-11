Lezersvraag: Wat was de betrouwbaarste auto die je had?

Ze zeggen weleens dat Japanners steevast de betrouwbaarste auto’s maken die er bestaan. Maar misschien doen andere merken het ook heel goed…

Een van de leuke dingen van bij Autoblog werken is dat je omringd wordt door mensen die dezelfde passie hebben als jij. En het liefst ook de hele dag over auto’s lullen. Zo weet een van de redacteuren alles over cross-overs, het liefst van Citroën en is de ander weer gespecialiseerd in Toyota.

Maar er zitten ook lui tussen die heel veel weten over álle auto’s. @willeme is er zo een. Stel hem een vraag en binnen een paar minuten heeft hij het juiste antwoord voor je, meestal met nog meer informatie dan je wist dat er überhaupt bestond. En met die laatste had ik laatst een gesprek over de BMW E91.

Wat was jouw betrouwbaarste auto?

Dit naar aanleiding van zijn heerlijke artikel waarin hij zijn roadtrip door Zuid-Europa beschreef, die hij maakte met zijn -flink aangepakte- BMW E91 325d. Ik heb zelf vroeger ook flink wat jaren in een E91 gereden, een 330d was dat. In mijn ogen nog steeds de beste auto die ik ooit heb gehad.

Niet alleen vanwege alles wat erop zat, hoe snel hij was, hoe zuinig ook, wat erin paste, maar vooral dat hij zo betrouwbaar was. Ik kocht de auto namelijk in 2010 met net geen 35.000 kilometer op de teller. Uiteindelijk verkocht ik hem 7 jaar later met een teller die de 400.000 net gepasseerd was. Zonder problemen.

Die auto was écht heel goed. Buiten de reguliere onderhoudsbeurten (die ik geregeld veel te laat of soms zelfs niet heb laten uitvoeren, shame on me) is de auto nooit bij de garage geweest omdat er iets kapot was. Zelfs de schokdempers waren na 4 ton nog origineel. Ok, ik heb een keer de xenonlampen vervangen, maar dat was het wel.

Oprecht de betrouwbaarste auto die ik ooit heb gehad. Terwijl ik er echt niet als een heilige maagd mee rondreed… Verre van zelfs.

Was het een Japanner, of toch wat anders?

Maar was het een incident, dat ik zo’n betrouwbare BMW had, of zijn er meer mensen die dat kunnen beamen? En zo nee, wat was jouw betrouwbaarste auto? Toch een Japanner? Hoeveel heb je ermee gereden en hoe vaak heeft hij je in de steek gelaten? We zijn heel benieuwd, dus laat het weten in de comments!!