Hang voor 9.000 euro een Porsche uitlaat aan je muur

En ja, deze Porsche 911 GT3 uitlaat voor aan je muur doet meer dan alleen mooi zijn.

Er zijn zo veel heerlijk klinkende motoren in de wereld, maar de allerbeste motoren zijn toch de units die lekker brullen op hoge toeren. Een favoriet in de Porsche line-up is de GT3-serie. Hier mogen alle remmen los, zo lang de motor maar natuurlijk blijft ademen en geen turbo’s of andere ongein ontvangt. Het lukt Porsche nog steeds om de 4.0 liter grote versie van hun platte zescilinder te laten draaien tot 9.000 toeren per minuut.

Porsche GT3 uitlaat aan je muur

Dat geluid moet ergens vandaan komen en dus is de uitlaat van een Porsche 911 GT3 in theorie waar de magie zich afspeelt. Het kan zijn dat je dat wil koesteren. Dus brengt Porsche nu een 911 GT3 uitlaat uit die je aan je muur kunt hangen. Mooi voor naast je GT3 Cup Racer-spoiler-boekenplank gemaakt van een echte GT3 Cup Racer-spoiler.

Echte uitlaat

Het gaat om de hele installatie van een Porsche 911 GT3 uitlaat, met de al ietwat aan het corroderende backbox erbij. En ja, de uitlaat voor dit ornament aan je muur komen écht van een Porsche 911 GT3 vandaan. Dan is de vraag: is dit nou alleen om te laten zien wat jij je kunt permitteren op het gebied van luxe? Want dan wordt het wel een duur grapje.

Soundbar

Nee, natuurlijk niet. Deze 911 GT3 uitlaat is een soundbar! Waar normaliter de ontbranding van een 500 pk sterke 4.0 voor het geluid zorgt, is het nu één van de audiobronnen in je woonkamer. Het gaat om een 2.1.2 Virtual Surround systeem en eigenlijk alles kun je naar het ding streamen en hij pakt het wel op. HDMI-poorten met 4K-kwaliteit, Bluetooth, Apple AirPlay en zelfs de mogelijkheid voor casten middels Chromecast-compatibiliteit. Mocht je overigens liever niet in je muur willen boren, dan kan ‘ie ook rechtop staan.

Duur

Zoals al gezegd in de titel: het wordt een duur grapje. Porsche wil namelijk 8.990 euro hebben voor de 911 GT3 uitlaat soundbar. Er komen maar 500 stuks van, dus wees er snel bij. Helemaal omdat dit een ideaal kerstcadeautje zou zijn als je echt niet meer weet wat je anders met je geld moet doen. Kopen kan op de website van Porsche Design.