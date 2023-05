Lezersvraag: Wat was jouw duurste reparatie ooit?

En dan niet aan je lichaam of je huis, maar we willen weten wat de duurste reparatie ooit was aan jouw auto. Duh!

Een groot nadeel aan auto’s is, dat ze soms stukgaan. Dat krijg je nu eenmaal met complexe machines waar vele tienduizenden onderdeeltjes inzitten die allemaal in perfecte harmonie met elkaar (zouden moeten) samenwerken.

Vaak is een reparatie klein grut. Nieuw gloeilampje, rubbertje vervangen, ruitenwisserblad dat vervangen moet worden, maar soms ben je harder aan de beurt. Bijvoorbeeld als je een probleempje hebt met je distributieketting ofzo. Of je versnellingsbak. Dat kan je zomaar duizenden euro’s kosten.

Wat was jouw duurste reparatie ooit?

Ik kwam op deze lezersvraag omdat ik op dit moment zelf aan de beurt ben voor een reparatie die potentieel een dure kan worden. Er is iets ernstig mis met mijn ouwe Jaaaaaag. Ja, inderdaad, een probleem aan een 19 jaar oude Britse auto. Wie had dat gedacht…

Afgelopen zaterdag reed ik met de machtige Gouden Koets door het pittoreske Hilversum toen de auto ineens raar ging doen. Lampje van de accu ging branden. Sturen ging zwaar. En daarna ineens een heleboel stoom onder de motorkap vandaan.

Meteen gestopt natuurlijk en zoals ik al vermoedde, stroomde de koelvloeistof in ruime mate onder de auto vandaan. En niet een beetje, maar echt heel veel. Ik kon de auto nog net bij een bevriende garage heel dicht in de buurt krijgen en sindsdien staat hij daar. Te wachten op het oordeel en wellicht wordt het -in theorie- de duurste reparatie ooit.

In theorie, want als het echt in de papieren gaat lopen, laat ik hem vanzelfsprekend niet meer maken en waren het 3 zeer stijlvolle, maar dure maanden in een schitterende auto…

De duurste reparatie. Dat moet pijn hebben gedaan

Maar waarschijnlijk is deze reparatie klein leed in vergelijking met de duurste reparaties die jullie Autobloglezers hebben meegemaakt. Is jouw blok echt in de soep gelopen? Of heb je enorme schade gereden en wilde je die absoluut gemaakt hebben?

Laat het ons weten. Of liever, laat het mij weten. Want je kent het credo: gedeelde smart is halve smart.

En halve smart kan ik nu wel even gebruiken…