Dit is de eerste fabriek van Polestar

De productiefaciliteit is officieel geopend en hier gaat het gebeuren.

Stapje voor stapje krijgt Polestar meer vorm. Met een gigant als Geely achter zich lijken alle zaken tot nu toe spoedig te verlopen. Het Polestar-avontuur heeft een nieuwe mijlpaal gehaald, want de productiefaciliteit van het merk is nu echt helemaal operationeel.

De fabriek, genaamd het Polestar Production Centre, is gebouwd in Chengdu, China. Het is een hypermoderne autofabriek geworden met oog op de toekomst. De Polestar 1 zal als eerste model hier van de band gaan rollen. Het automerk stelt dat de bouw en opening van de fabriek geheel volgens schema is verlopen.

Nu de eerste productieauto’s geproduceerd gaan worden (er werden al prototypes gebouwd) komen de leveringen steeds dichterbij. Nog voor het einde van dit jaar rijden de eerste klanten in hun Polestar 1. Het automerk laat met deze fabriek tegelijkertijd zien dat ook de Chinese economie flinke stappen heeft gemaakt. Het komt nog niet extreem vaak voor dat auto’s in China geproduceerd worden en naar Europa en de Verenigde Staten komen. Meestal is het andersom. Niet in het geval van Polestar.

Polestar zegt er alles aan te doen om kwalitatieve auto’s neer te zetten. Zo heeft het merk personeel aangenomen met tenminste 10 jaar ervaring in de business die het assemblageproces nauwlettend in de gaten gaan houden.

De faciliteit is Chengdu is meer dan een autofabriek. Er is een speciaal centrum om klanten te ontvangen en er is een testcircuit aangelegd. Polestar verwacht de komende jaren 500 stuks van de Polestar 1 per jaar te bouwen. De productie moet uiteindelijk opgeschroefd worden naar 1.500 stuks per jaar.