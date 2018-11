Volkswagen Golf IV (1997-2003) – occasion video & aankoopadvies

Inmiddels is de Golf IV al behoorlijk op leeftijd, maar qua ontwerp kan het hitnummer uit Wolfsburg zeker nog mee. Prijzen zijn natuurlijk erg vriendelijk, maar er zijn ook genoeg dingen om op te letten.

Los van de vraag of de Golf IV echt degelijk is, was de uitstraling wel erg goed. Volkswagen wilde meer upmarket (of premium) met deze generatie Golf en dat merk je in het gebruik van materialen en oplossingen die gekozen zijn. De keuze qua motoren is ook bijzonder ruim, van ongeblazen 1.4 benzine en de hele reeks aan TDI’s tot aan de iconische R32. Als die laatste op je verlanglijst staat, dan loont het om dit aankoopadvies daarover te lezen. De TDI’s kregen bij de Golf IV steeds meer rode letters als het aantal pk’s steeg, achteraf best een briljante vorm van marketing.

Aanbod op Autotrack

Op AutoTrack staan meer dan 300 exemplaren van de Golf IV te koop. Prijzen beginnen bij 500 euro en lopen op tot 5 mille. Een R32 (of GTI met erg lage kilometerstand) kan nog veel duurder zijn, maar die vallen eigenlijk buiten het bestek van dit aankoopadvies. Iets meer dan 10% van het aanbod betreft een diesel en die hebben soms tot wel een half miljoen kilometer op de klok.

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De 1.4 en 1.9 SDI zijn ondermaats voor het formaat auto.

De 1.8 sloopt zijn distributieriem nogal eens, deze moet elke 100.000 kilometer / vier jaar vervangen worden. Pak meteen de waterpomp en spanrollen mee!

De bobines van de benzinemotoren (met name de 1.8) gaan stuk. Als de auto op drie poten loopt moet je direct stoppen om serieuze schade aan het blok te voorkomen.

Sensoren van de luchtmassameters van de 1.8 benzine en de 1.9 TDI zijn storingsgevoelig.

De TDI’s van deze leeftijd zullen over het algemeen een redelijk astronomische kilometerstand hebben. Mocht je er toch één willen, kijk dan naar exemplaren waar al wat zaken (recent) vervangen zijn, zoals turbo’s, koppeling, vliegwiel, EGR.

Ga je voor een TDI, probeer dan een 130 pk te scoren. Deze lijken overall een stuk betrouwbaarder.

De handgeschakelde zesbak op de snellere uitvoeringen zijn gevoelig, let goed op of je geen gekke bijgeluiden hoort en of de auto’s soepel en precies schakelen.

De benzinemotoren hebben last van inwendige vervuiling, wat op termijn serieuze schade kan opleveren.

Carrosserie en interieur

De achterklep heeft soms last van roestvorming door slechte afdichting rond de handgreep. Soms lekt ook de ruitensproeier. Je kan de plastic afdichting rond de achterruitenwisser makkelijk loshalen om in de achterklep te kunnen kijken of er roestvorming is.

De wielkastranden zijn gevoelig voor corrosie.

Controleer de werking van het lampje in de deur en of alle deursloten en het alarm goed werken.

De sloten van de voorportieren zijn te openen met een schroevendraaier, wat overigens geldt voor meer auto’s uit die tijd.

In de sloten kan een breuk optreden, dan wil de sleutel er niet meer uit.

Als een zijruit in een portier is gezakt, dan kan er een nylon bus in het raammechanisme gebroken zijn.

Onderstel

Controleer op speling op fuseekogels controleren en draagarmen.

De wiellagers moeten stil zijn en geen speling hebben.

Controleer de banden op profiel, beschadigingen en ook op leeftijd.

De ABS pomp kan vastlopen en dat is een dure reparatie. Controleer dat bij starten het ABS lampje aan en daarna weer uit gaat.

Elektronica

Airco was niet standaard, zelfs niet op de Comfortline. Als die er wel op zit; controleer of die het doet. De lucht moet echt koud worden.

Een kapotte remlichtschakelaar kan het elektrische circuit zodanig verstoren dat de motor slecht gaat lopen en het EPC-lampje gaat knipperen. Niet direct in paniek raken dus, de oplossing is goedkoop in dit geval: een nieuwe remlichtschakelaar kost geen vermogen.

De lampen zijn erg gevoelig en gaan vaak stuk als gevolg van storingen in het elektrische circuit, die piekspanningen veroorzaken.

Het komt tegenwoordig wat vaker voor dat de dashboardverlichting ermee ophoudt, ook als gevolg van eerder genoemde piekspanningen. Reparatie is helaas een kostbaar geintje.

De piekspanningen kunnen ook de massakabels laten verbranden, wat startproblemen geeft.

Als de Golf elektrische ramen heeft, controleer of ze allemaal werken.

De verwarmde buitenspiegels zijn ook een zwak punt.

