Kaal binnen drie seconden met de Novitec 720S Spider

Vliegensvlug naar je volgende haartransplantatie.

Van je kapsel blijft weinig over als het gaat om de McLaren 720S Spider. In standaard vorm al een bloedverziekend snel apparaat en Novitec doet er doodleuk nog een schepje bovenop. De tuner maakt van de 720S Spider een misselijkmakende cabrio met bizarre waarden.

De bekende geblazen achtcilinder levert na een kietelpartij van de tuner maar liefst 806 pk en 878 Nm koppel. Het sprintje naar de honderd doet deze Novitec 720S spider in slechts 2,7 seconden. De topsnelheid? Je wilt het eigenlijk niet weten, maar het is 346 km/u.

Niet alleen je haardracht zal het zwaar hebben. Ook je trommelvliezen krijgen ervan langs. Novitec monteert onder meer een nieuw uitlaatsysteem die voor de nodige knallen zullen zorgen. Onderdeel van de tuning zijn nieuwe 20- en 21-inch velgen en een bodykit die alvast een voorproefje geeft op de toekomstige Long Tail-variant. Laatstgenoemde gaat nog zeker komen en ongetwijfeld ook in een gelimiteerde Spider-vorm.

Met deze tuning is de Novitec McLaren 720S Spider zo’n beetje het snelste wat je kunt kopen wanneer je zoekende bent naar een open supercar in combinatie met indrukwekkende prestaties. Het laat duidelijk zien waar die 4.0-liter twinturbo V8 toe in staat is. Toch liever de coupé? Die heeft Novitec in het verleden al aangepakt.