Elektrische Ferrari krijgt Tesla-feature

De Italianen doen de Amerikanen na. De elektrische Ferrari die op komst is krijgt een Tesla-feature!

Ferrari en Tesla kunnen niet verder uit elkaar staan, in emotioneel opzicht. Het zijn compleet andere benadering voor een snelle auto. We hebben zo het vermoeden dat er geen Ferrari is die op kan tegen de acceleratie van een Model S Plaid. En als het om pure auto-emotie gaat, staat Ferrari wel bovenaan.

Enfin, toch is er voor Ferrari voldoende te leren. Dat merk moet binnenkort namelijk ook gewoon elektrische auto’s gaan bouwen. Of beter gezegd, een auto die niet is voorzien van een verbrandingsmotor.

Ferrari met Tesla-feature

Als het gaat om snelle elektrische auto’s heeft Tesla een grote voorsprong op Ferrari. Logisch dus dat de Italianen om zich heen kijken voor inspiratie. Er is een nieuwe feature voor de komende elektrische Ferrari.

Althans, Ferrari heeft een patent aangevraagd, een ‘Pulse Jet’-systeem. Het lijkt een beetje op de Rocket Thrusters van de Tesla Roadster.

Het is een luchtdruksysteem dat als een soort raket moet fungeren. De technisch onderlegden mogen het in de commentsectie verbeteren. Graag zelfs! Waarom zowel Ferrari als Tesla kiezen voor deze techniek is ons vreemd.

In principe moeten dit de snelste auto’s ter wereld zijn, waarom hebben die een tijdelijke boost nodig voor nóg meer voorwaartse kracht. Da’s opmerkelijk. Van 1,5 liter Jägermeister drinken wordt je flink dronken. Nog een keer 1,5 liter heeft niet nog zo’n effect, je bent dan buiten westen.

Andere doeleinden

Gelukkig weet The Drive te melden dat het systeem niet alleen voor meer acceleratie kan dienen, maar dat het ook bij andere aspecten kan helpen. Denk aan remmen en het nemen van bochten.

Dat zijn juist twee disciplines waar een EV slechter scoort ten opzichte van een auto met plofmotor, dus in dat opzicht is het juist een welkome feature.

Het lijkt erop dat Ferrari heel erg serieus is met de techniek. De Europese patenten stammen uit 2019 en zijn nu ook ingediend in de VS. Dat doet een merk meestal niet als er geen plannen zijn om het toe te passen op productieauto’s.

Aan de andere kant: fabrikanten kunnen soms ook overal ideeën patenteren in de hoop daar geld mee te verdienen. Koenigsegg en Rimac verkopen bijvoorbeeld supercars, maar verdienen het veel geld aan licenties en patenten.

Via: Teslarati.