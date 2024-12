Audi roept ruim 600.000 sjoemel-TDI’s terug

Deze TDI’s mogen terug naar de garage om de sjoemelsoftware te verwijderen.

Bijna tien jaar later is dieselgate van de Volkswagen Groep nog steeds niet opgelost. Er lopen nog genoeg rechtszaken en er zijn ook al enkele klanten gecompenseerd. Dat kan er ook nog wel bij. In nieuwe oproepen van het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) – zeg maar het Duitse RDW – wordt Audi gevraagd om ruim 600.000 dieselauto’s terug te roepen naar de werkplaats om de sjoemelsoftware te verwijderen.

Audi moet van het KBA zorgen voor verbetering van het uitlaatgasrecirculatiesysteem en de illegale uitschakelmogelijkheid voor het uitlaatgaszuiveringssysteem verwijderen. Kortom, de spulletjes waarmee gesjoemeld werd, moeten weg. Volgens het KBA zou ”een software-update van de ECU en eventuele noodzakelijke werkzaamheden aan componenten” genoeg moeten zijn.

Welke Audi’s hebben sjoemelsoftware?

Het Kraftfahrt-Bundesamt eist twee terugroepacties. Rij je in een Audi van vóór 2005 of na 2017, dan hoef je niets te doen. Audi’s met TDI-motoren die wel getroffen worden, zijn: de Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5 en Q7 van de modeljaren 2010 tot 2017. Daarnaast moet je ook naar de garage als je een Audi A4, A6, A8 of Q7 met dieselmotor hebt van 2005 tot en met 2010 van de emissieklasse Euro 4.

In totaal gaat het wereldwijd om 604.443 auto’s. Hoeveel er daarvan in Nederland rondrijden, is niet bekend. Geen zorgen als je in de markt bent voor een oude politie-A6 met dieselmotor: het exemplaar dat op Marktplaats staat, stamt uit 2018.

Foto: Audi Q7 V12 TDI gespot door @thomasdl

Bron: Kraftfahrt-Bundesamt