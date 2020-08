Grappig feitje: nummer 33 was gister een geluksnummer

Max Verstappen was niet de enige nummer 33 die gisteren als winnaar over de streep kwam.

Lucky number seven? Nou, gisteren was thirty three het absolute geluksnummer. Als fans van de autosport zagen we gister Max Verstappen natuurlijk de 70th Anniversary Grand Prix op zijn naam zetten. Kijkende naar andere gemotoriseerde sporten was er nog meer actie te vinden met #33 in de hoofdrol. En dat allemaal op de eerste dag van de 33ste week van 2020.

Formule1

Met de eerste GP van Engeland vers in het achterhoofd was de verwachting dat Mercedes wel zou winnen. Niets bleek minder waar. Een onverwachte winst was voor #33, de Nederlander Max Verstappen. Dat zag eigenlijk niemand aankomen in vergelijking met de dominerende Mercedessen op hetzelfde circuit een week daarvoor.

Moto2

Enea Bastianini, nummer 33, ging er gister met de overwinning vandoor in Tsjechië in het Moto2 kampioenschap. Het was zijn tweede overwinning op rij. De tweede race van de GP van Spanje wist hij ook op zijn naam te zetten.

MotoGP

De MotoGP maakt het #33 trio compleet. Gisteren om 14:00 gingen de lampen op het Automotodrom Brno op groen voor de MotoGP race. De winst van de Grand Prix van Tsjechië kwam op naam van de Zuid-Afrikaanse motorcoureur Brad Binder op zijn KTM. Waar #33 tijdens de GP van Spanje nog als 13de eindigde en tijdens de GP van Andalusië als 16de, was de winst in Tsjechië onverwacht voor de Zuid-Afrikaan.