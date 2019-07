BMW bouwde ooit een E34 M5 met McLaren V12

Als je 'm vindt wil ik 'm wel ruilen tegen een E46 320Ci.

Over het algemeen leeft McLaren onder onze lezers ietsje minder dan merken als Ferrari, Lamborghini en Porsche. Begrijp ons niet verkeerd, het modelgamma dat McLaren de afgelopen jaren uit de grond heeft gestampt is niks minder dan indrukwekkend te noemen. Maar als ik mezelf even als de maat der dingen neem, zoals ik pleeg te doen, snap ik wel dat het laatste beetje ‘emotie’ er nog niet is zoals bij de andere genoemde merken bij Macca.

Desalniettemin kan je er niet omheen dat dé supercar uit de jaren ’90 de McLaren F1 was. Tuurlijk, een Diablo is lachen, een F50 absoluut bijzonder en een 996 GT1 ronduit bizar. De F1 echter veranderde ons begrip van wat een hypercar moest zijn. De andere auto’s leken in vergelijk een generatie ouder te zijn.

Op zich was dat geen wonder. De F1 was namelijk het geesteskind van Gordon Murray, een Zuid-Afrikaanse designer die onder andere tekende voor de revolutionaire Brabhams van begin jaren ’80. Soms dreef Murray zijn designs een beetje te ver door, maar als het werkte dan werkte het ook goed. Met name met de legendarische BMW-turbotor in het achteronder werden grote successen gehaald (zoals de wereldtitel met Nelson Piquet in 1983).

Logisch dus dat Murray toen hij een motor nodig had voor zijn F1 aanklopte bij BMW. Daar vond hij een verwante geest en tevens een oude bekende in motorengoeroe Paul Rosche. Rosche werd door zijn collegae ook wel ‘Nocken’ Rosche genoemd, vanwege zijn enorme voorliefde voor snelle nokkenassen. De lijst motoren die hij op zijn C.V. heeft staan is om van te smullen. Paul tekende (voor) de M31 uit de 2002 Turbo, de S14 uit de E30 M3, de M88 uit de M1 en legde de basis voor BMW’s ongeëvenaarde F1 V10. Maar ook de titelwinnende M12 in Murray’s BT52 ontsproot aan het brein van Rosche.

En dan is er nog de S70/2, het onderwerp van dit bericht en de motor die uiteindelijk in het achteronder van de McLaren F1 zou komen te liggen. McLaren wilde graag een atmosferische motor hebben en Rosche kwam op de proppen met een 6,1 liter V12 met een specifiek vermogen van ruim 100 pk per liter. Die voldeed wel aan de eisen van Murray, dus werd een deal getekend om 350 units af te nemen. Onlangs sprak Chris Harris voor zijn podcast met David Clark, een van de mensen die betrokken was bij de ontwikkeling van de monsterlijke motor.

Clark deed uit de doeken dat BMW destijds de V12 in een E34 M5 Touring heeft gefrot om het blok te testen. Sterker nog, Clark zou zelf met die auto gereden hebben. Het klinkt absurd maar ach, BMW heeft ook een E32 7-serie met V16 gebouwd, dus waarschijnlijk is het gewoon waar. Het intrigerende aan het verhaal is vooral dat Clark meent dat de auto nog altijd bestaat en BMW het ding ergens verborgen heeft. Tot op heden was er echter nooit iets vernomen van het ding.

De motor werd wel een grandioos succes. Althans, op het circuit. In 1995 won McLaren met de F1 ‘recht uit de doos’ de 24 uur van Le Mans met het team van Lanzante. Later herhaalde BMW’s V12 LMR prototype hetzelfde kunstje nog een met een ietwat doorontwikkelde versie van de S70/2, namelijk de S70/3 (met iets minder inhoud en vermogen, maar een hogere redline). Commercieel was de V12 een minder groot succes. McLaren verkocht maar iets meer dan honderd F1’s, dus tot het afleveren van 350 units kwam BMW nooit toe…



Dank Solaiman voor de tip!

Image-Credit: E34 M5 Touring ‘Elekta’ ter illustratie