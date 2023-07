Welke auto is voor jou zó iconisch dat ze hem opnieuw uit zouden moeten brengen?

Oooooh, het is weer zo ver, we gaan het weer eens over onze all-time favoriete auto’s hebben. Auto’s uit lang vervlogen tijden, of misschien juist wel iets nieuwers of zelfs gloednieuw. Al gebeurt het vrij weinig dat iemand helemaal gek is op een model dat nu nog wordt geleverd.

Meestal noemt de autoliefhebber iets van lang geleden als het op zijn/haar/hen/X favoriete auto aankomt. Grappig eigenlijk, ik kan zo 10 geweldige auto’s noemen uit het verleden die ze opnieuw zouden moeten uitbrengen, maar een nu-al-iconische nieuwe auto opnoemen is lastig.

Misschien de Porsche 911 Turbo S? Dat is wel een icoon in wording, lijkt mij. Of anders misschien een Koenigsegg? Heel veel verder kom ik echt niet, er zitten óf te weinig cilinders in, óf het is elektrisch. En dat willen we niet…

En daarom zouden ze dus gewoon oude auto’s opnieuw moeten uitbrengen. Maar welke?

Welke auto moeten ze opnieuw uitbrengen?

Voor mij staat er eigenlijk 1 auto helemaal bovenaan die ze ongewijzigd opnieuw zouden moeten uitbrengen. En dat is de BMW E39 M5. Een auto die alles heeft wat een moderne auto nodig heeft, maar nog wel ouderwets genoeg is om plezier aan te kunnen beleven.

Niet zo snel als een gemiddelde Tesla, maar wel met veel meer emotie. En beter in elkaar gezet. Niet zo zuinig als een 3-cilinder pruttelgebakje, maar daar koop je hem ook niet voor. Mooier dan alles wat BMW nu uitbrengt. En eigenlijk mooier dan vrijwel álles wat nu nieuw wordt verkocht. Lijkt me duidelijk dus.

Maar misschien vind jij wel iets heel anders. En wil je dat ze de Fiat Panda 4×4 opnieuw uitbrengen. Of de Lelijke Eend. Kan ook.

Dus daarom deze lezersvraag. Welke auto zouden ze opnieuw moeten uitbrengen? Laat het weten in de comments!!