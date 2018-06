Moto2-coureur ontslagen wegens dronkenschap

Daar gaat je carrière.

Drinken en achter het stuur kruipen is dom. Drinken en achter het stuur kruipen terwijl je een professionele racecarrière hebt is nog dommer. Toch overkwam het Hector Barbera. De motorcoureur die uitkomt in de Moto2 werd in de nacht van donderdag op vrijdag betrapt op rijden onder invloed.

Agenten hielden Barbera staande en hij moest blazen. Na de meting bleek dat hij bijna drie keer zoveel alcohol in zijn bloed had dan toegestaan. Zijn rijbewijs werd direct door de agenten ingenomen. Vanwege de ernst van de overtreding is het roze pasje voor een jaar afgepakt. Ook kreeg Barbera, die van 2010 tot 2017 in de MotoGP reed, een taakstraf.

De ellende hield daar niet op, want naar aanleiding van het incident heeft zijn team Pons Racing besloten de coureur te ontslaan. Dit komt niet uit de lucht vallen. De coureur is al eerder betrapt op het rijden onder invloed. Ook werd hij een keer gepakt voor het rijden zonder rijbewijs. Deze keer was het de druppel die de emmer deed overlopen voor Pons Racing.