De nieuwe VW Polo GTI heeft een prijs. En die is niet mals…

Voor de mensen die dachten genoeg gespaard te hebben voor de nieuwe VW Polo GTI kan ik alleen maar even zeggen; check je bankrekening of je écht wel genoeg hebt. Want hij is duuuuur!!!

Met dank aan de Nederlandse overheid natuurlijk. Dankzij het idiote BPM-stelsel betaal je in ons kikkerlandje al gauw een vermogen voor een beetje een leuke auto. Zeker als die auto ook nog een beetje een motor heeft, zoals de nieuwe VW Polo GTI. Dan belast de overheid je voor de uitstoot en dat kost geld. Veel geld.

De nieuwe VW Polo GTI is namelijk te krijgen vanaf 37.990 euro. Ik herhaal, de nieuwe VW Polo GTI is namelijk te krijgen VANAF 37.990 euro. Vanaf dus. Dat is een heleboel geld voor deze kleine snelle rakker. Zeker als je bedenkt dat je hem dan nog moet gaan aankleden.

BPM is de grote boosdoener

Het is dus de schuld van de overheid. Klopt, want als je bedenkt dat de nieuwe VW Polo GTI in Duitsland al te krijgen is voor iets meer dan 30.000 euro en in België voor rond de 32.500 van de hand gaat, kun je dat wel stellen. Om precies te zijn, voor elke Polo GTI vangt de overheid 8.349 euro aan BPM. Daar koop je bijna een nieuwe Dacia voor.

Maar zit de nieuwe VW Polo GTI dan wel een beetje ruim in zijn uitrusting? Mwoah, niet echt. Voordeel is wel dat je vanaf nu standaard Q-light krijgt, ofwel led-matrixverlichting. Die kon je op de vorige Polo GTI niet eens krijgen. Ook levert de 2.0 nu 207 pk in plaats van 200 en krijg je er een 7e versnelling bij in je DSG-bak. En als kers op de appelmoes krijg je ook climate control én parkeersensoren voor die stapel flappen.

Klinkt allemaal hartstikke leuk, maar voor iets simpels als keyless entry, stoelverwarming of dodehoekdetectie moet je gewoon bijbetalen. En Volkswagen kennende zal dat bij de Polo GTI ook niet goedkoop zijn.

Zei ik toch, de nieuwe Polo GTI is duuuuur!

Het is jammer, maar helaas. Een goedkope, nieuwe en leuke auto is in Nederland niet meer te doen. Daarvan is de Polo GTI een goed voorbeeld. En denk nou niet dat het alleen aan Volkswagen ligt, weet je nog de nieuwe Ford Fiesta ST (X) die we laatst lieten zien? Die concurrent is met 34.975 euro ook niet het koopje van de week.

Ben je toch benieuwd naar de nieuwe Polo GTI en wil je hem zelf misschien wel nóg duurder maken? Leef je dan uit in de configurator. We zijn benieuwd of het iemand van jullie lukt om hem boven de 55.000 euro te krijgen.

Succes alvast!