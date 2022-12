Lezersvraag: Ben jij weleens door het oog van de naald gekropen?

Dat je zo’n actie meemaakte waarbij je dacht “Pfoei, dit ging maar nét goed?”

Afgelopen zondag zat ondergetekende in de auto. Niet een klein ritje ofzo, maar een flinke rit. Vanuit het midden van het ijskoude Nederland naar het regenachtige zuiden van Spanje. Alleen en geen zin om weer in zo’n gare Ibis langs de snelweg te slapen, dus besloten om het maar in 1 keer te doen.

En voor de geïnteresseerden, het ging hartstikke prima hoor. Om iets over 3 ’s nachts vertrokken en rond 20:00 uur aangekomen op de plek van bestemming. Da’s het voordeel van een dikke diesel… En ondanks dat er zich in deze rit geen enkel probleem voordeed, zelfs geen vermoeidheid -alleen een beetje in de schouders- had ik natuurlijk wél alle tijd om na te denken.

Over van die acties die ik me van vroeger herinnerde bijvoorbeeld, dat ik iets doms deed en dat het maar net goed ging. Dat ik zeg maar echt door het oog van de naald was gekropen.

En nu was ik benieuwd of jij dat ook weleens hebt meegemaakt.

Door het oog van de naald gekropen

Vroeger was ik net als alle andere jonge twintigers in het bezit van een auto, rijbewijs en penis. Ik deed niet zo moeilijk over domme acties kroop wel vaker door het oog van de naald. Absoluut, mijn rijgedrag verdiende niet de schoonheidsprijs, maar afgezien van wat lichte blikschade leverde het gelukkig geen echte ellende op.

Maar het is geregeld wel echt bijna fout gegaan. Bijvoorbeeld bij het inhalen op een provinciale weg. Dat mijn ouwe Mazda MX3 V6 toch niet zo snel was als ik dacht en ik op een haar na een op me af stormende Mercedes 190 miste. Door het oog van de naald, maar echt.

Of besluiten op een gladde weg niet gewoon 50 te gaan rijden zoals normaal, maar 80. Want “ik had een slipcursus gevolgd en kon dat wel aan”. Het scheelde niet veel of mijn Cliootje had ondersteboven in het ijskoude Amsterdam-Rijnkanaal gelegen. Met mij erin.

En zo zijn er wel meer voorbeelden te vinden waarbij ik figuurlijk (letterlijk past écht niet, ik heb het geprobeerd net) door het oog van de naald ben gekropen.

Heb jij ook ooit zoiets meegemaakt?

En met deze voorbeelden leg ik de bal bij jou, oh gewaardeerde lezer van autoblog. Ben jij weleens door het oog van de naald gekropen toen je in de auto zat? Dat het bijna mis ging? Hoeft niet eens door jouw eigen schuld te zijn… Zo ja, vertel het ons dan in geuren en kleuren.

En tot slot, mocht de bestuurder van de grijze Mercedes 190 hier meelezen en denken; “Dus dat was jij, die idioot in die Mazda MX3, ik heb er 21 jaar later nog trillende handen van”, hierbij alsnog mijn nederige en gemeende excuses. Sorry.

Maar jij reed ook best hard…