Zeekr 7X: knappe SUV moet Europa veroveren

Europese merken zien opnieuw een kraker van een elektrische Chinese SUV arriveren in vorm van de Zeekr 7X.

Met allerlei heffingen en toestanden proberen ze de merken buitenshuis te houden, maar daar trekken de Chinese automerken zich niets van aan. Want hier is de volgende en eerlijk is eerlijk, het is best een knappe verschijning. Waar je naar kijkt is de gloednieuwe Zeekr 7X.

Een compacte volledige elektrische SUV en de derde EV van Zeekr binnen Europa. Het feit dat de auto zo goed smoelt is geen toeval. Het designteam van Zeekr in Göteborg heeft deze SUV ontworpen voor de Europese markt, dan moet het uiterlijk wel bij ons in de smaak vallen. Dat doet deze Zeekr denk ik wel, maar oordeel vooral zelf.

4,7 meter lang

De SUV staat op het modulaire platform met de naam SEA, daar staan de 001 en de X ook op. De nieuwe Zeekr 7X is 4.787 mm lang, 1.650 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.900 mm. De bagageruimte bedraagt 539 liter achterin, daarnaast is er nog een frunk van 66 liter. Aan boord kunnen vijf inzittenden plaatsnemen.

Interieur

Het interieur is een visitekaartje. Met bijvoorbeeld elektrisch bedienbare voor- en achterportieren. Voorin zit je het lekkerst met verwarmde en gekoelde massagestoelen. Moet je wel het Comfort Pack op het Performance AWD-model kiezen.

Verder zit er een groot 16 inch HD-touchscreen voor de navi en infotainment zaken. Optioneel kun je een 36,2-inch augmented reality head-up display meebestellen. Man das groot, ik hoop dat je de weg nog kunt zien. Ook optioneel: actieve luchtvering met continue demperregeling.

Aandrijflijn

De Zeekr 7X komt er als Premium, Long Range en Performance. De twee eerstgenoemde modellen beschikken over een enkele elektromotor op de achteras met 421 pk en 440 Nm aan koppel. De actieradius komt uit op een geschatte 480 en 615 kilometer.

De Performance heeft twee elektromotoren op de voor- en achteras. Het systeemvermogen bedraagt 639 pk en 710 Nm aan koppel. De SUV snelt in 3,8 seconden naar de honderd.

Dankzij de 800V-structuur kan de 75 kWh accu met 480 kW laden. Dat laatste is nog nauwelijks mogelijk, maar de auto is er in elk geval klaar voor. Aan een 360 kW snellader is de batterij in 13 minuten van 10 tot 80 procent te laden als je de Premium hebt. De Long Range en Performance doorlopen hetzelfde laadproces in 16 minuten.

Aan een 22 kW lader is de accu van 10 tot 100 procent in 4,5 uur te laden voor de Premium of 5,5 uur voor de Long Range en Performance.

Bestel maar, bestel maar, bestel maar.

Een prijs noemen ze niet. Maar je kan hem wel bestellen in de landen Nederland, Zweden en Noorwegen. De eerste leveringen worden verwacht in de zomer van 2025. Elke neuwe Zeekr 7X komt met 5 jaar garantie of 100.000 km. Die garantie is nog eens vijf jaar te verlengen of tot 200.000 km.

Nou roep maar. Zo’n dikke Chinees, of toch liever een Europees exemplaar?