Liberty Walk schopt puristen tegen de schenen met Countach

Liberty Walk presenteert hun draai aan de Lamborghini Countach en als jij een supercarpurist bent heb je daar vast een mening over.

Een supercar aanpassen zien velen als heiligschennis. Dan heb je een auto die geroemd wordt voor van alles en nog wat, om vervolgens aangepast te worden door iemand die er waarschijnlijk minder verstand van heeft dan de fabrikant. Dat is ietwat kort door de bocht, maar dan snap je waarom gemodificeerde supercars vaak op zijn minst ietwat controversieel zijn.

Liberty Walk Lamborghini Countach

Houdt dat de Japanners achter Liberty Walk tegen? Zeker niet. Na een hele reeks bodykits voor moderne(re) supercars, is de Japanse tuner steeds meer op zoek naar gedurfde aanpassingen voor de meest exclusieve auto’s. De auto die nu onthuld wordt is de posterauto voor elke tiener in de jaren ’80: de Lamborghini Countach.

Een goede Countach wordt schaars, dus het wordt ook nog wel eens als heiligschennis gezien dat je een zeldzame auto ‘voor altijd verprutst’. Het helpt ook niet mee dat de eerste gebouwde LB WORKS Countach, de witte op de foto’s, slechts het ontwikkelingsproject is.

Widebody

Wat hebben de jongens en meiden van Liberty Walk dan ‘verprutst’ aan de Lamborghini Countach? Om mee te beginnen: een widebody, dus. Deze gaat gepaard met flink brede splitters, een lipspoiler met ‘canards’ voorop en een enorme vleugel achterop. Eentje die aan het chassis vastzit wel te verstaan, zoals serieuze raceauto’s. Ook de diffusor achterop is een flinke jongen.

Een setje dikke velgen en banden, verlaging (als het goed is middels airride) en allerlei stickers maken de LB WORKS Countach af. Deze auto is onthuld op de autosalon van Tokio, maar Liberty Walk onthult daarnaast dat elke rijkaard met een Countach deze set kan bestellen. Prijzen worden niet gedeeld, echt goedkoop gaat het waarschijnlijk niet worden.

Naast de Countach heeft Liberty Walk ook al eens een F40 onder handen genomen, dus het bedrijf heeft maling aan ‘heiligschennis’. Wel zo leuk: het is weer eens wat anders.