Prop je favoriete auto achterin deze extreme camper

Al moet je favoriete auto niet heel veel groter zijn dan een middelgrote sportauto, maar dan kan je ‘m gewoon meenemen in deze Concorde Liner.

Kamperen kan je zo simpel of extreem maken als je zelf wil. Je kunt een pop-up tent en een goedgevulde rugzak achterin een Renault Twingo proppen, maar de meeste mensen opteren toch voor een caravan. Of eigenlijk nog meer mensen voor een camper, en dan het liefst eentje van formaat.

Auto meenemen

Dat laatste brengt één uitdaging met zich mee. Die grote campers zijn meestal gebaseerd op grote bedrijfswagens die daardoor nóg groter worden. Lekker door de nauwe straatjes van kleine Italiaanse dorpjes tuffen wordt daardoor een passen-en-meten-nachtmerrie. Niet alleen dat, je moet ook al je spullen inpakken en inklappen want anders staat het niet droog als je weg bent en het gaat regenen. Een oplossing dan is je auto meenemen, op een trailer bijvoorbeeld.

Concorde

Je kan het ook doen zoals deze Concorde Liner. Deze obsceen grote camper heeft gewoon een heuse garage aan boord. Zoals je kunt zien op de bijgevoegde foto kun je dan een Smart Fortwo meenemen, wat voor de stadscentra ideaal is.

De allergrootste (en vooral allerlangste) Concorde Liner biedt zelfs genoeg ruimte voor een beetje sportauto. In dit geval laat het campermerk zien dat er gewoon een SL Pagoda achterin past. Een heel huis op wielen meenemen en dan voor de ritjes op locatie een overheerlijke klassieke sportauto bij je hebben. Ideaal!

Huis op wielen

Met huis op wielen bedoelen we echt een huis op wielen. Zoals de betere campers heeft de Concorde Liner een interieur waar menig huiskamer in een gemiddelde Nederlandse woning een puntje aan kan zuigen. Een volledige keuken met bijbehorende apparatuur, een badkamer en een slaapkamer horen er natuurlijk ook bij. Concorde zegt dat je de beschikking hebt over een Living Ambience, Kitchen Studio, Wellness Oasis en The Relaxation Center.

Peperduur

De Concorde Liner is dus een ruime woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer mét garage, allemaal compact genoeg om te kunnen bewegen. We wilden Amsterdamse studenten aanraden om te stoppen met kijken naar woningen, maar helaas komt de Liner ook met een flinke prijskaart. Zelfs het goedkoopste model gaat je 542.000 euro kosten en de duurste en grootste, daar waar je Pagoda in past, zit zo rond de 750.000 euro.

Vrachtwagen

Zoals je wellicht ook wel had aan zien komen heb je ook nog eens een vrachtwagenrijbewijs nodig voor de Concorde Liner. Door de koplampen zou je wellicht denken dat de basis een Mercedes Actros is, maar het is de kleinere Atego (hetzelfde chassis dat onder de Alfa Romeo 159 van @willeme lag). Ook de 7.7 liter zes-in-lijn turbodiesel van de Atego is overgenomen. 299 pk klinkt aan de lage kant, maar 1.200 Nm is dan weer ruim voldoende. En je koopt de Liner juist omdat je andere auto die sneller en wendbaarder is gewoon achterin past.