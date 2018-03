Mercedes-baas steekt Max een veer in zijn derrière

Toto Wolff reageerde na afloop van de race op de moeilijkheden van zijn coureurs om in te halen.

Afgaande op de meeste reacties onder het raceverslag van vanochtend, vonden velen van jullie de race in Melbourne best saai. Apart genoeg vond ik de race zelf best vermakelijk en hetzelfde geldt voor collega @willeme. In zijn geval ligt dat ongetwijfeld ook aan het feit dat hij ondanks belachelijke keuzes (lees: Williams) voor zijn F1-team de meeste punten heeft gescoord op de redactie. Is die @willeme een beetje een gracieuze winnaar, vraag je je af? Mwah…laten we zeggen dat hij beter is in advies geven over je nieuwe auto…

Enfin, de subjectieve perceptie van wat een spannende race is en wat niet daargelaten, is het een feit dat er amper ingehaald werd op de baan in Albert Park. Dit ondanks de speciaal ingelaste extra DRS-zone. Max Verstappen beet zich rondenlang stuk op Magnussen en later op Alonso, Hamilton kwam ondanks meer snelheid niet voorbij Vettel en Ricciardo zat aan het einde van de race knijp achter Raikkonen. Het meest teleurstellend was waarschijnlijk het optreden van Bottas, die in zijn superieure Mercedes vanaf plaats vijftien op de grid niet verder kwam dan plaats acht aan het eind, ondanks dat er ook nog twee man voor hem uitvielen. Voor wat het waard is: de Fin zelf wijt het inmiddels aan oververhitting van zijn motor.

Na de race werd Mercedes teambaas Toto Wolff door Sky Sports F1 gevraagd naar het gebrek aan inhaalmanoeuvres van zijn rijders. Zijn antwoord vormt een enorm compliment voor Max Verstappen:

Deze baan staat erom bekend dat je er moelijk kan inhalen. Ook een extra DRS-zone verandert daar weinig aan. Als zelfs Max Verstappen het niet lukt om in te halen, weet je dat het voor de rest helemaal moeilijk zal worden.

Terwijl Red Bull teambaas Christian Horner vorig jaar Verstappen’s teamgenoot Ricciardo nog aanwees als de beste inhaler op de grid, denkt Toto daar dus duidelijk anders over. Max in 2021 naar Mercedes?