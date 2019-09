Liefhebber plaatst E30 M3 en Golf GTI in huis uit angst voor orkaan

Alles voor je schatjes.

Het leven van een autoliefhebber in een orkaanregio is niet zonder gevaren. Enerzijds wil je wat graag je favoriete auto hebben en verzorgen, anderzijds weet je dat hij op een ongelukkige dag vernietigd kan worden door Moeder Natuur. Toch legt niet iedereen zich neer bij het lot. Randy Jalil, bijvoorbeeld, besloot zijn auto simpelweg in huis te plaatsen.

Met Hurricane Dorian in aantocht was het voor Jalil de hoogste tijd voorzorgsmaatregelen te nemen. Jalil, eigenaar van een fijne BMW M3 E30 uit 1988, besloot in een poging zijn auto van de natuurkrachten te beschermen, de 3 Serie in zijn woonkamer te zetten. De auto past nét door zijn voordeuren; hij schijnt aan weerszijden enkele millimeters aan ruimte te hebben gehad.

Jalil kon zijn E30 niet van de orkaan beschermen door deze simpelweg in zijn garage te plaatsen. De ruimte hierin was al volledig opgeëist door de Chevrolet Malibu van zijn vriendin en de Toyota Corolla van zijn broer. Overigens zouden deze nieuwere, bredere auto’s ook niet door de deuren passen. Wel kreeg Jalil het nog voor elkaar de Golf GTI van zijn kameraad Keith Pomeroy in zijn woonkamer te plaatsen. Een simpel teken van dank voor de persoon die hem op zijn beurt weer had geholpen met de E30.

Het is niet de eerste keer dat Jalil in het nieuws komt met zijn prachtige BMW. In 2016 haalde hij zijn E30 eveneens zijn huis binnen, toen Orkaan Matthew op de loer lag. Gelukkig voor Jalil en alle anderen in zijn omgeving viel de schade net als vorige keer mee. Dorian heeft Florida ondanks eerdere voorspellingen grotendeels gemist.