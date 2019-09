Toyota Prius met zonnepanelen op komst

Méér, méér, méér schone energie.

De Toyota Prius is al decennia een auto die nieuwe, schone technieken bereikbaar wil maken voor het grote publiek. De Japanse fabrikant lijkt nu weer een nieuw hoofdstuk te willen beginnen met diezelfde auto. Het merk is momenteel druk bezig met het ontwikkelen een auto die gedeeltelijk rijdt op zonne-energie, in een poging een Prius te creëren die niet aan de stekker hoeft.

In een bericht van Reuters wordt het project onder de loep genomen. Het gaat om een door de overheid gefinancierde demonstratie, waarbij Toyota de handen ineenslaat met Sharp Corp, een ontwikkelaar van zonnepanelen. De panelen van het bedrijf zijn aan de motorkap, het dak, het achterraam en de spoiler bevestigd, om zoveel mogelijk ruimte op de Prius te bezetten.

Het type paneel dat op de Prius is geplaatst, is hagelnieuw en tevens flinterdun. De zonnecellen zijn zelfs zo dun (0,03 mm) dat ze relatief eenvoudig aangepast kunnen worden aan de vorm van de auto. Wel hebben de technici de cellen moeten bewaren in een dikkere laag, zodat ze beschermd zijn.

De elektriciteit van de panelen verdwijnt momenteel in een nieuwe set batterijen die achterin de auto in de kofferbak ligt. Vervolgens kan de energie direct naar de aandrijflijn worden gevoed, zodat de Prius meer rijbereik heeft. Alles bij elkaar leveren de panelen een kilometer of 50 aan radius op.

Hoewel het de bedoeling is dat dit op termijn op de Prius terechtkomt, is het voor Toyota momenteel de grootste uitdaging om het kosteneffectief te maken. Vooralsnog is het simpelweg te duur. Volgens Toyota zal het nog jaren duren voordat we het op productieauto’s zullen zien.