Liefhebbers opgelet: deze gelimiteerde 964 kan van jou zijn! [+Video]

Zie jij direct wat deze 911 zo bijzonder maakt?

We moeten wachten tot 2029 voordat de 911 zijn volgende grote jubilieumfeestje viert. Dan bestaat de Elfje 65 jaar. In 1993 vierde Porsche ook al zo’n fuif met bijbehorend cadeautje: de 964 Jubi 30 Jahre. Eén van de 911 gelimiteerde exemplaren van het feestmodel kan binnenkort bij jou in de garage staan dankzij een veiling van The Collectables. @Wouter voelde de speciale 964 alvast aan de tand voor je!

Porsche bouwde het feestnummer op basis van de 964 Carrera 4 met WTL-bodykit (Werks-Turbolook). Vandaar dat de Porsche eruitziet als een Turbo zonder de picknickbank-spoiler. In plaats daarvan is er een subtiel uitklapbaar vleugeltje. In dit geval is de 911 voorzien van een Polar Silver metallic lak. De kleur is de zeldzaamste van de drie opties van de Jubi naast de paarsige kleuren ‘Amethyst’ en ‘Viola’.

Het vermogen van 250 pk komt van een 3,6-liter zescilinder boxer. Het koppel is 310 Nm en gaat naar alle vier de wielen. Valt dat tegen? Vergeet niet dat deze 964 maar 1.500 kilo weegt. De Jubi zit bijvoorbeeld al na 5,5 seconden aan de 100 km/u en trekt door naar 255 km/u. Schakelen gaat overigens met een vijfstraps handbak.

Interieur

Porsche kon het niet laten om wat Jubi-referenties in de cabine van deze auto te stoppen. Naast de overdosis aan echt leer vind je er op de versnellingspook een embleem van aluminium met het schakelpatroon erop. Ook leuk: via de binnenspiegel kun je naar een 911 30 Jahre-badge kijken die in spiegelbeeld is geschreven. Daardoor lees je het normaal via de spiegel.

Met de aankoop van deze Porsche 964 Jubi 30 Jahre ben je niet alleen eigenaar van een hele toffe 911, maar behoor je ook tot de Jubi-eigenaarsclub. Een groot deel van de medebezitters van de speciale uitvoering komen nog jaarlijks bij elkaar voor een tourtoch door Europa. Deze liefhebbers vinden immers dat je de 964 hebt om in te rijden. Vandaar dat er ook al 149.901 kilometer mee gereden is.

Bieden op de speciale 964

De 964 Jubi 30 Jahre die onder de hamer gaat bij The Collectables is nummertje 763 van de 911. De gehele onderhoudshistorie is aanwezig en de auto verkeert nog in vrijwel geheel originele staat. Alleen de cupvelgen zijn vervangen, er zit een Fabspeed-uitlaat onder met open luchtfilter. De veiling is inmiddels geopend en sluit op donderdag 9 oktober om 20:00 uur. Op het moment van schrijven is het hoogste bod € 89.999.