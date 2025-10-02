TV-programma maakt alle plug-in hybrides met de grond gelijk

PHEV-rijders worden voor de gek gehouden.
Spannend hè, die EV-transitie. Wie zich nog niet helemaal wil wagen aan een EV, maar wel wil proeven van het volledig elektrisch rijden heeft een middenweg: de PHEV. Ook overheden zagen de plug-in hybride als een mooie uitkomst. Op papier stoten de stekkerhybrides weinig uit en mensen willen er (in tegenstelling tot EV’s) ook graag in rijden. En toen ging het mis.
Het Franse televisieprogramma Cash Investigation heeft onderzoek gedaan naar plug-in hybride auto’s en hangt er een uitgesproken oordeel aan vast. Volgens de onderzoekers zijn PHEV’s ”voor het overgrote deel een ecologische en financiële illusie”. Laat me dat uitleggen.
PHEV onder vuur
Het is zeker niet voor het eerst dat de voordelen van plug-in hybrides onderuit worden gehaald. Veel van de vondsten ken je waarschijnlijk ook al. Cash Investigation zoomt in op de aspecten duurzaamheid, regelgeving en de gevolgen. Zo bewijst het programma als zoveelste dat een PHEV een stuk minder zuinig is dan de verkoper je doet geloven.
Het helpt ook niet dat de Franse TV-makers een stekker-Cayenne gebruiken als voorbeeld-PHEV, maar het maakt hun punt het duidelijkst. Het beschreven verbruik van de plug-in hybride Cayenne in de specificaties is 1,4 liter per 100 kilometer, of 1 op 71. Met de accu vol en in gebruik komen de onderzoekers uit op 4,6 liter per 100 kilometer (1 op 21). Wanneer de batterij leeg is zelfs 13 liter per 100 kilometer, wat overeenkomt met 1 op 7.
Daar hoort ook een grotere CO2-uitstoot bij dan op papier. ”In de praktijk is de CO₂-uitstoot van PHEV’s gemiddeld 3,5 keer hoger dan de homologatiewaarden”, zeggen de onderzoekers. Dat komt vooral doordat veel plug-in hybrides te weinig worden opgeladen. We weten inmiddels dat Volvo-rijders de hybride netjes aan de lader hangen, Amerikanen niet.
De grote oorzaak van het probleem
De problemen zitten dus bij niet-stekkerende eigenaren, maar ook zeker bij het opgegeven verbruik en de CO2-uitstoot volgens de fabrikanten. Dat heeft dan weer een achterliggend probleem wat eigenlijk voor alle penarie heeft gezorgd: de ‘utility coefficient‘.
Dit is het coëfficiënt dat de officiële uitstoot van een PHEV berekent op basis van het theoretische gebruik van de accu. Het coëfficiënt is vastgesteld door een groepje ingenieurs. Onder deze knappe koppen blijken twee BMW-medewerkers te zitten. En dat is kwalijk. De BMW-werknemers gaan natuurlijk proberen om de regels zo slap mogelijk te maken.
Zo ontspringen de PHEV’s de boetedans van de EU. Volgens de T&E heeft de Volkswagen-groep tussen 2021 en 2023 € 2,4 miljard aan boetes ontlopen, vergeleken met € 600 miljoen voor Mercedes en € 500 miljoen voor BMW. In de tussentijd durven overheden niet in te grijpen met strengere regels uit angst voor het sluiten van fabrieken en het verdwijnen van banen. Kijk maar naar de Audi-fabriek in België en wat dat gekost heeft.
China is ook niet van gisteren
Daarnaast schiet de EU er zichzelf mee in de voet. Chinese merken als BYD zien de lage drempelwaardes voor plug-in hybrides, terwijl elektrische modellen te maken krijgen met importheffingen en weinig adoptie. 1+1=2, ook voor Chinese merken en dus komen er PHEV’s deze kant op, zoals de Seal 6 DM-i Touring.
Komt er verandering?
Hoe fijn we het concept van de PHEV ook vinden, is dit systeem kwalijk. Gelukkig ziet de EU dat ook in. De Europese Commissie overweegt strengere regels om de weergegeven verbruiksgegevens beter af te stemmen op de werkelijkheid. Daarmee is er al een begin. Voor de PHEV-liefhebbers heb ik een geruststellende mededeling: er bestaat ook nog zoiets als een EREV.
Reacties
rwdftw zegt
Dit is en blijft Stichting Open Deur. De PHEV rijder heeft maar 1 ding op het oog : zo min mogelijk betalen. Bijtelling dat is, want het gros wordt geleased. Het verschil wordt goedgemaakt door de tankpas. Wat ze dan wel weer graag doen is de EV parkeerplek voor de deur van de zaak bezetten omdat ze dan minder hoeven lopen. Zo heb ik er eens eentje gezien die niet eens de moeite nam om de stekker erin te doen.
Eigenlijk zouden die werkgevers dan een maximum moeten stellen aan de te tanken hoeveelheid benzine. Als je x km per maand rijdt dan wordt x liter van je verbruik betaald. De rest wordt ingehouden op je salaris. Dat moet je dan wel zo doen dat iemand die netjes stekkert geen probleem gaat hebben. Degene die hem alleen heeft voor het voordeel zou bestraft moeten worden als deze een verbruik van 3 keer de norm heeft.
oversoft zegt
En wederom focust een programma compleet op het verkeerde. De meeste PHEVs rijden volledige elektrisch van en naar hun werk. De keer dat je wat verder weg gaat (vakantie, weekendje weg, whatever) rij je grotendeels benzine.
Dan rij je nog het overgrootste gedeelte van het jaar elektrisch…
Leuk dat je enkel test door een tank leeg te rijden met en zonder accu, maar daar wordt een PHEV voor het overgrootste gedeelte helemaal niet voor gebruikt.
In oktober reed ik 90%+ elektrisch. Dat is 90% die GEEN uitstoot heeft.
Motomoto zegt
Ik weet niet of de meeste PHEV rijders dat echt zo doen maar ik herken mezelf er wel in. Inderdaad 90% elektrisch en de lange afstanden hybride. Dan is het echt een prachtige aandrijflijn.
RUBERG zegt
Volgens onderzoeken van Volvo en Ford (die kunnen het uitlezen) wordt er gemiddeld 50% elektrisch gereden.
mashell zegt
De meeste PHEV rijders focussen op het verkeerde. Als je het overgrote deel van je kilometers elektrisch rijdt en alleen tijdens de vakantie op benzine dan moet je een EV hebben in plaats van een PHEV. Nu leef je elke dag met het compromis van een kleine elektro motor, kleine batterij die je vaak moet opladen, dood gewicht van een verbrandingsmotor en minder interieur ruimte door de auto constructie die een versnellingsbak en verbrandingsmotor moet huisvesten. En dat allemaal zodat je op en neer naar Zuid Frankrijk twee keer een uur bespaart.
RUBERG zegt
Waar komt de stelling dat de meeste phev rijders volledig elektrisch van en naar hun werk rijden vandaan? Graag de betrouwbare bron hiervan.
ericc zegt
Ik laat er mijn slaap niet voor. Rij puur benzine of diesel zonder E ondersteuning.
PunicaOase zegt
Dat is nog los van de ‘overcomplexiteit’ van deze auto’s waardoor het na een jaartje of 4/5/6 rijdende moneypits gaan worden.. Alleen bij Toyota/Lexus valt dat mee..
marh zegt
Heerlijk toch een V8 kopen zonder BPM.