TV-programma maakt alle plug-in hybrides met de grond gelijk

PHEV-rijders worden voor de gek gehouden.

Spannend hè, die EV-transitie. Wie zich nog niet helemaal wil wagen aan een EV, maar wel wil proeven van het volledig elektrisch rijden heeft een middenweg: de PHEV. Ook overheden zagen de plug-in hybride als een mooie uitkomst. Op papier stoten de stekkerhybrides weinig uit en mensen willen er (in tegenstelling tot EV’s) ook graag in rijden. En toen ging het mis.

Het Franse televisieprogramma Cash Investigation heeft onderzoek gedaan naar plug-in hybride auto’s en hangt er een uitgesproken oordeel aan vast. Volgens de onderzoekers zijn PHEV’s ”voor het overgrote deel een ecologische en financiële illusie”. Laat me dat uitleggen.

PHEV onder vuur

Het is zeker niet voor het eerst dat de voordelen van plug-in hybrides onderuit worden gehaald. Veel van de vondsten ken je waarschijnlijk ook al. Cash Investigation zoomt in op de aspecten duurzaamheid, regelgeving en de gevolgen. Zo bewijst het programma als zoveelste dat een PHEV een stuk minder zuinig is dan de verkoper je doet geloven.

Het helpt ook niet dat de Franse TV-makers een stekker-Cayenne gebruiken als voorbeeld-PHEV, maar het maakt hun punt het duidelijkst. Het beschreven verbruik van de plug-in hybride Cayenne in de specificaties is 1,4 liter per 100 kilometer, of 1 op 71. Met de accu vol en in gebruik komen de onderzoekers uit op 4,6 liter per 100 kilometer (1 op 21). Wanneer de batterij leeg is zelfs 13 liter per 100 kilometer, wat overeenkomt met 1 op 7.

Daar hoort ook een grotere CO2-uitstoot bij dan op papier. ”In de praktijk is de CO₂-uitstoot van PHEV’s gemiddeld 3,5 keer hoger dan de homologatiewaarden”, zeggen de onderzoekers. Dat komt vooral doordat veel plug-in hybrides te weinig worden opgeladen. We weten inmiddels dat Volvo-rijders de hybride netjes aan de lader hangen, Amerikanen niet.

De grote oorzaak van het probleem

De problemen zitten dus bij niet-stekkerende eigenaren, maar ook zeker bij het opgegeven verbruik en de CO2-uitstoot volgens de fabrikanten. Dat heeft dan weer een achterliggend probleem wat eigenlijk voor alle penarie heeft gezorgd: de ‘utility coefficient‘.

Dit is het coëfficiënt dat de officiële uitstoot van een PHEV berekent op basis van het theoretische gebruik van de accu. Het coëfficiënt is vastgesteld door een groepje ingenieurs. Onder deze knappe koppen blijken twee BMW-medewerkers te zitten. En dat is kwalijk. De BMW-werknemers gaan natuurlijk proberen om de regels zo slap mogelijk te maken.

Zo ontspringen de PHEV’s de boetedans van de EU. Volgens de T&E heeft de Volkswagen-groep tussen 2021 en 2023 € 2,4 miljard aan boetes ontlopen, vergeleken met € 600 miljoen voor Mercedes en € 500 miljoen voor BMW. In de tussentijd durven overheden niet in te grijpen met strengere regels uit angst voor het sluiten van fabrieken en het verdwijnen van banen. Kijk maar naar de Audi-fabriek in België en wat dat gekost heeft.

China is ook niet van gisteren

Daarnaast schiet de EU er zichzelf mee in de voet. Chinese merken als BYD zien de lage drempelwaardes voor plug-in hybrides, terwijl elektrische modellen te maken krijgen met importheffingen en weinig adoptie. 1+1=2, ook voor Chinese merken en dus komen er PHEV’s deze kant op, zoals de Seal 6 DM-i Touring.

Komt er verandering?

Hoe fijn we het concept van de PHEV ook vinden, is dit systeem kwalijk. Gelukkig ziet de EU dat ook in. De Europese Commissie overweegt strengere regels om de weergegeven verbruiksgegevens beter af te stemmen op de werkelijkheid. Daarmee is er al een begin. Voor de PHEV-liefhebbers heb ik een geruststellende mededeling: er bestaat ook nog zoiets als een EREV.