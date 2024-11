Er is weer een dikke Italiaanse restomod!

Een restomod op basis van een old school Italiaan, daar kun je ons wel voor wakker maken.

Restomods op basis van een 911 of een Defender beginnen inmiddels een beetje afgezaagd te worden, maar verder zijn we restomods nog lang niet zat. Zeker niet als er een Italiaan uit de vorige eeuw als uitgangspunt wordt genomen.

We hebben al restomods gezien op basis van o.a. de Lancia Delta en de 037, maar nu is het de beurt aan de Maserati Shamal. Dat is een originele keuze, want de Shamal heeft bij lange na niet de iconische status van de eerdergenoemde Lancia’s. En laten we eerlijk zijn: het is ook niet de mooiste Maserati ooit gebouwd.

De Maserati Shamal werd geïntroduceerd in 1990, maar de basis was al een stuk ouder. De Shamal is immers een doorontwikkeling van de Biturbo, die in 1981 het levenslicht zag. Marcello Gandini kreeg de opdracht om op deze basis een nieuwe auto te ontwerpen. Dat werd dus de Shamal.

Maserati had zelf ook plannen voor een Shamal restomod, maar daar hebben we al een hele tijd niks meer van vernomen. De restomod die we hier zien is dan ook niet afkomstig van Maserati zelf, maar deze auto komt wél uit Modena. Het bedrijf achter dit project is namelijk Modena Automobili, met dezelfde thuisbasis als Maserati.

Deze Shamal restomod heeft een dikke widebody gekregen, die heel goed past bij de vierkante looks die de auto van zichzelf al had. Daarbij is wel een typerend designelement verloren gegaan: de schuin aflopende achterste wielkast.

Ondanks de agressieve looks heeft de Shamal restomod een kleinere motor gekregen. Het origineel had een V8, deze auto heeft een V6. Dit wel een echt Maserati-blok, namelijk de V6 uit een moderne Ghibli. Die is opgevoerd naar 500 pk en 550 Nm, wat aanzienlijk meer is dan de 326 pk van een originele Shamal.

Meestal kunnen autofabrikanten niet genoeg benadrukken hoe sportief hun auto wel niet is, maar Modena Automobili presenteert deze restomod juist als een comfortabele auto. Daarmee moet het dus een echte GT zijn, wat natuurlijk uitstekend past bij het merk Maserati.

We hebben het trouwens wel de hele tijd over een Shamal restomod, maar stiekem is dit helemaal geen Shamal. Dat zou ook een beetje zonde zijn, want van dit model zijn er maar 369 gemaakt. Modena Automobili is daarom zo slim geweest om de Biturbo als basis te nemen.

In totaal worden er 33 Biturbo’s omgebouwd, want dat is de oplage van deze restomod. Het prijskaartje is natuurlijk niet mals: de vanafprijs is €585.000, voor belastingen.