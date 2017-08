Deze 9 motoren hebben enorm veel reserves

Daar kun je aanspraak op maken!

Het is iets wat eigenlijk elke autofanaat gedaan moet hebben: je eigen auto tunen. Het allerleukste is de eerste rit ná de tuning. Alles is hetzelfde aan je auto en voelt vertrouwd, maar die naald gaat veel sneller van links naar rechts en je wordt steviger in je stoel gedrukt. Dat is een sensatie die nooit verveeld. Ook al is het maar een simpele kuur met chip en een uitlaat, de lol is er niet minder om.

Nu zijn er altijd mensen die de voorkeur geven aan origineel. Maar juist in Nederland is tunen goed te doen. De benzine is van goede kwaliteit, het onderhoud doen we regelmatig en de omstandigheden (relatief lage temperaturen) zijn uitstekend voor een motor. Vergeet niet dat een fabrikant altijd een marge aanhoudt (op diesels uit Wolfsburg na, maar dat is een ander verhaal). Een motor moet betrouwbaar zijn en aan de emissies voldoen. Met die marge kan een tuner spelen. Het resultaat scheelt per motor, maar bij de volgende 9 motoren bleek dat er bijzonder veel ‘marge’ was:

Audi 3.0 TFSI

Toen de rage van het downsijzen begon, zag Audi in dat het de 2.8 en 3.2 zescilinders moest gaan aanpassen. Ze klonken best aardig en het vermogen was ok, maar ze waren nogal dorstig. Door middel van een supercharger werd het koppel in de lage toeren een stuk hoger. Het vermogen was lekker laag gehouden. In de Audi S4 was de motor goed voor 333 pk, maar je kon het blok ook in een gewone A4 of A5 krijgen. Dan had je 272 pk tot je beschikking (rijtest). Beide blokken zijn erg makkelijk naar 400 + pk te chippen. Doe je wat meer werk (inlaat, uitlaat en dergelijke) dan heb je ineens 450 pk. De reden dat de 3.0 TFSI dat standaard niet leverde was simpel: een stapje hoger stond de 4.2 FSI, zonder turbo. De motor eronder mocht natuurlijk niet sterker zijn, maar deze was het in potentie wel.

GM LS V8

Deze motor is al erg populair in de tuningscene. De reden is simpel, omdat de motor zo klein is, past deze in veel auto’s. Je kan een Nissan SR20DET motor tot 400 pk tunen, maar dat kost veel tijd en geld. En dan is de gasrespons matig en moet je wat inboeten qua betrouwbaarheid. De General Motors LS V8 biedt dan een uitstekende oplossing. Maar daarmee is de story nog niet ready. Want de motor levert als atmosferische zestienklepper al zo’n 400 pk, maar dan begint de pret. Supercharger, Twin Turbo of Single Turbo? Geen enkel probleem. Met wat aanpassingen zit je zo op 700 pk. Gezien de beperkte kosten kosten en de overvloed aan vermogen, koppel en betrouwbaarheid zou elke Italiaanse fabrikant zich kapot moeten schamen.

Ford Cosworth YBT

Tegenwoordig zijn we behoorlijk bekend met het feit dat motoren meer dan 500 pk kunnen leveren. Er was een tijd dat zelfs Ferrari de grootste moeite had om dat vermogen te bereiken. De 328, Testarossa en F40 haalden het niet. Maar als je naar Graham Goodes Racing of British Brodie Racing in Engeland langs ging met je Ford Sierra of Escort Cosworth, dan was dat geen probleem. Voor een fractie van de prijs leverde je ‘Cossie meer vermogen dan een Ferrari.

Honda K20A

De meeste motoren in deze lijst hebben een relatief laag specifiek vermogen of geforceerde inductie. Dat is niet het geval bij de Honda K20A. We willen ons nog wel eens blind staren op de F20C uit de Honda S2000, maar dat was een bijzonder meesterwerkje. De K20A was veel goedkoper om te produceren. De motor is onder meer geleverd in de Honda Civic Type-R en de Integra Type-R. Maar ondanks het specifieke vermogen van 100 pk per liter, lag er meer in het verschiet. Een turbo of compressor is geen enkel probleem voor dit blok. Uiteraard moet dit kundig gemonteerd worden, maar 350 pk is mogelijk met behoud van de bekende Honda betrouwbaarheid. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Ariel tot op de dag van vandaag deze blokken gebruikt en opvoert met een compressor.

Mitsubishi 4G63

Deze legendarische motor toont aan dat je eigenlijk niet meer nodig hebt dan een tweeliter viercilinder. De motor werd als eerste gebruikt in de Mitsubishi Galant VR-4 en later in de Mitsubishi Lancer Evolution modellen. Tot op de negende generatie zat dit gietijzeren blok erin. Omdat de motor ontwikkeld was met motorsport in het achterhoofd werd alles lekker zwaar uitgevoerd. Mede hierdoor was het redelijk eenvoudig om 350 pk eruit te halen, met minimale modificaties. Van de achtste generatie werd er zelfs een 405 pk sterke versie in Engeland verkocht. Er zijn overigens voldoende exemplaren die meer dan het dubbele halen uit de 4G63.

Nissan RB26DETT

Misschien wel de meest legendarische motor ooit gebouwd. De RB26 is de motor van de Nissan Skyline GT-R. Deze gietijzeren zes-in-lijn heeft een slagvolume van 2,6 liter en levert standaard 276 pk, volgens Nissan. Dat beperkte vermogen was vanwege een herenakkoord, want er schenen meer paarden in te zitten, waarschijnlijk zo’n 320 stuks. Maar dat was het begin, de RB26DETT was een blank canvas. Weinig motoren zijn zó gevoelig voor tuning. Via de huistuners van Nissan (Autech en Nismo) kon je voldoende tuningspul kopen om 500 pk te halen. Uiteraard, meer was mogelijk. In de jaren ’90 reden er al Skyline’s rond met meer dan 1.000 pk.

Porsche Mezger Boxer

De ‘Mezger’ motor heeft inmiddels een iconische status. Je zou denken dat het een enorm oude motor is, maar niets is minder waar. De Mezger werd voor het eerst geleverd voor de 911 GT1, goed voor 600 pk dankzij twee turbo’s. De motor zou echter furore maken zónder de turbo’s. Het was namelijk het blok voor de Porsche 911 GT3 in 1999. Porsche Motorsport bleef de Mezger doorontwikkelen tot de 911 GT3 RS 4.0. Ook de 911 Turbo en GT2 van de 996 en 997 generatie hebben een Mezger motor. De mogelijkheden van het blok lijken eindeloos te zijn. Zowel Ruf, Manthey als 9ff weten er bizarre vermogens uit te halen.

Toyota 2JZ-GTE

Als je de motor van de Skyline noemt, moet je ook de motor van de Toyota Supra noemen. Er zijn namelijk behoorlijk wat overeenkomsten. Ook de 2JZ-GTE is een zes-in-lijn met twee turbo’s. De 2JZ is wel wat groter dan de RB26, namelijk 3 liter. Officieel leverde de Toyota Supra zo’n 330 pk (in Japan noemden ze dat 276 pk) en ook bij de 2JZ is het mogelijk om een vermogen te realiseren dat bestaat uit vier cijfers. Wat de 2JZ zo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk een ‘normale’ motor is die in verschillende varianten in enorm veel Toyota’s en Lexussen geleverd is.

Volvo B230T

We kennen Volvo natuurlijk van de vijfcilinders uit de jaren ’90 en ’00, maar eigenlijk is het merk altijd al Koning van de viercilinders geweest. In 1981 krijgt iemand het glorieuze idee om een Garett T3 turbocompressor op het blok te monteren. Met 155 pk was het niet direct een racemonster. Het was eenvoudig om er meer uit te halen. Veel onderdelen in de motor waren erg zwaar uitgevoerd, zo deed Volvo dat toen eenmaal (goed voor de betrouwbaarheid). Maar dankzij die toleranties kon je er veel, heel veel vermogen uithalen. En het leukste is nog: niemand verwacht dat zo’n oude Volvo zo snel is. Het blok evolueerde tot de B230ET. Perfecte motor om te leren sleutelen. En tunen uiteraard.