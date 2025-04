EV thuis opladen gaat straks NOG trager (om een goede reden!)

Je auto hangt wat langer aan de laadpaal, maar je helpt er de rest van het land wel mee.

Het is op het moment van schrijven ongeveer een maand geleden dat de provincies Noord-Brabant en Limburg, netbeheerder Enexis en laadpaalexploitant Vattenfall een oplossing hadden gevonden voor het stroomprobleem in Nederland. De provincies en bedrijven willen Nederlanders laten kennismaken met netbewust laden.

Bij netbewust laden wordt de laadsnelheid van openbare laadpalen aangepast op basis van de beschikbare ruimte op het stroomnet. Na een test in de zuidelijke provincies bleek dat we minimaal de helft van de laadpiek kunnen verschuiven naar de avond of nacht. Op die manier komt er op de piekmomenten stroom vrij voor andere elektrische apparaten.

Ook thuis netbewust laden

De volgende stap van de provincies, Enexis en Vattenfall is deze manier van laden verder te onderzoeken. Maar er wordt ook gekeken naar andere ideeën. Zo hebben Enexis, Vattenfall, Liander, ANWB en Eneco getest wat het effect is van netbewust laden bij thuisladers.

De resultaten zijn wederom veelbelovend. Door ook de laadpalen bij mensen thuis tijdens piekuren (in de namiddag en in het begin van de avond) in te dammen, kan er 68 procent meer ruimte op het stroomnet komen in de spits. Het stroomgebruik ging hierdoor gemiddeld met twee derde omlaag.

In de praktijk moet je er weinig van merken

Thuis netbewust laden is niet alleen fijn voor het stroomnet, maar ook nog eens vrij logisch. Met zo’n 400.000 thuisladers is bijna 75 procent van de oplaadpalen in Nederland een thuislader. Je hebt dus meteen een grote groep palen te pakken. Daarnaast maakt het voor de EV-rijder niet veel uit als de auto af en toe wat minder snel oplaadt. Volgens Liander geldt voor het merendeel van de EV-huishoudens dat de auto ’s avonds wordt ingeplugd en pas de volgende ochtend nodig is.

Een probleempje…

De voorwaarde is volgens de netbeheerder dat EV-bezitters zelf niet hoeven na te denken over wanneer zij de stekker in de auto moeten stoppen en de accu vol is op het gewenste tijdstip. ”Bestuurders die tijdens de piekmomenten toch een volle accu nodig hebben, kunnen dit aangeven zodat de auto alsnog op vol vermogen laadt. Deelnemers aan de pilot hebben aangegeven dat dit een belangrijke randvoorwaarde is om mee te doen met netbewust thuisladen”, schrijft Liander.

Het is fijn voor de EV-rijders om de keuze te hebben, maar is dat niet te vrijblijvend? Wat als iedereen aangeeft dat ze op vol vermogen willen opladen? Dan verandert er precies 0,0. De komende maanden gaan de samenwerkende partijen werken aan de verdere uitrol van netbewust laden. Hierbij sluiten ook Stedin en Essent zich aan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Mocht het netbewust laden nou niet het gewenste effect opleveren, dan kunnen we nog altijd terugvallen op dieselaggregaten.

Via Bright