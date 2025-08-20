Europese merken opgepast, Xiaomi komt er al heel gauw aan!

Niet alleen Europese merken moet oppassen, ook Tesla gaat de concurrentie van Xiaomi voelen in Europa.

Je hoort het al een tijdje: de Chinezen komen. Met merken als BYD, Nio en XPeng is het land goed vertegenwoordigd in EV-land op Europese bodem. Maar de volgende klap kan er zomaar komen met een merk als Xiaomi. In eigen land zijn de EV’s een absolute hit en die hype kan overslaan bij ons. Want goede technologie in een betaalbaar jasje, dat vinden we wel leuk.

Xiaomi is nu nog vooral bekend van de smartphones en robotstofzuigers, maar straks gaat het om de elektrische auto’s. Dat is in China al zo en het lijkt een kwestie van tijd voordat we in Europa ook in dat stadium zijn belandt.

Maar wanneer komt Xiaomi naar Europa? Sneller dan je denkt. Volgens Bloomberg zijn er plannen om al in 2027 voet op Europese bodem te zetten met de eerste volledig elektrische modellen.

Van gadgets naar EV’s

Xiaomi bouwt pas sinds een paar jaar auto’s en heeft momenteel slechts twee modellen: de SU7, een sportief gelijnde sedan, en de YU7, een SUV.

Toch doet het bedrijf het allesbehalve voorzichtig. In China gingen er al honderdduizenden exemplaren de deur uit, een indrukwekkend aantal voor een nieuwkomer die tot voor kort alleen bekend was van smartphones, smartwatches en luchtreinigers.

Het meest opmerkelijke is misschien nog wel dat Xiaomi’s autotak volgens analisten al in 2025 winstgevend kan zijn. Dat is echt belachelijk snel voor een nieuw merk. Normaal gesproken zijn er vele jaren voor nodig om miljardeninvesteringen terug te verdienen.

Europese ambities

Nu kijkt Xiaomi verder dan de Chinese thuismarkt en heeft het Europa in het vizier. Een ambitieuze zet, want dit is de regio waar zwaargewichten als Volkswagen, Tesla en Stellantis al jarenlang de dienst uitmaken met hun producten. Om nog maar te zwijgen over al die andere Chinese EV’s.

Toch ziet Xiaomi kansen, met name omdat de SU7 qua formaat en prijsstelling een alternatief zou kunnen zijn voor populaire EV’s als de Tesla Model Y. De hoogtijdagen van de Model Y zijn inmiddels wel geweest en dus kan de SU7 marktaandeel pikken.

De komende jaren draait het om schaalvergroting bij Xiaomi. Lukt het Xiaomi om de productiecapaciteit op te schroeven en tegelijkertijd de kwaliteit te bewaken, dan zou Europa in 2027 daadwerkelijk kennis kunnen maken met een nieuwe, serieuze speler. Of de gevestigde orde zich zorgen moet gaan maken? Ik denk het wel.