Stokoude sedan met V8 blijkt niet aan te slepen

Hoezo, de Chrysler 300C herintroduceren slaat nergens op? Het ding is nu al uitverkocht!

Chrysler kan er wat van. Met relatief veel bombarie werd aangekondigd dat de Chrysler 300C herboren wordt. De Chrysler 300 is al sinds 2004 in productie, kan eventueel wel een gloednieuwe versie van de ‘hete’ 300C gebruiken. Die gloednieuwe versie kregen we afgelopen week te zien.

Chrysler 300C

En eh… dit is hem dan, die herboren Chrysler 300C. Even voor de goede orde: dit is een afbeelding van de ‘uitgaande’ Chrysler 300 (LX2) die we voor het eerst te zien kregen in 2012.

Oké, we geven toe, het is best een sterk ontwerp dat niet perse volledig ‘uit de mode’ is. Waar het pas echt aardig bizar wordt is dat de Chrysler 300 LX2 uit 2012 qua platform identiek is aan de Chrysler 300 LX uit 2004. Kortom: de ‘herboren’ Chrysler 300C in 2022 is technisch al achttien(!) jaar oud.

6.4 HEMI

Het unieke aspect van de ‘nieuwe’ Chrysler 300C is de motor: de 6.4 liter HEMI V8. Deze atmosferische versie van de welbekende HEMI heeft 485 pk en geen hulp van turbo’s of een compressor. Dit omdat ook deze aandrijflijn stiekem al stokoud is. We proberen trouwens niet expres denigrerend te zijn: een 6.4 liter grote natuurlijk ademende V8 met bijna 500 pk in een sedan anno 2022 is een heerlijk recept. Maar dit lijkt bijna alsof Dodge en/of Chrysler nog wat 6.4’s en 300-koetsen probeert weg te werken op een slinkse manier. Voor alle details over de oude nieuwe Chrysler 300C moet je trouwens even het eerdere artikel door collega @willeme lezen.

Chrysler 300C uitverkocht

We vragen ons daarom af wie er nog zit te wachten op een gloednieuwe Chrysler 300C. Het antwoord: (te) veel mensen. De nieuwe Chrysler 300C is al volledig uitverkocht! De hele te bouwen oplage is gisteren binnen 12 uur sinds de lancering al verkocht. Wil je nu de auto kopen, dan wordt van je gevraagd om je naam in te vullen en dan kom je op een wachtlijst. Er is niet bekend of de oplage vergroot wordt. Als we dat even mogen invullen: dat zal vast afhangen van hoe veel animo er is buiten de te bouwen oplage.

Overigens moet daar wel de kanttekening bijgeplaatst worden dat de oplage van de Chrysler 300C niet zo groot is. Er worden 2.000 exemplaren gebouwd voor de VS en nog eens 200 voor Canada. Maar goed, dan nog vlogen deze 2.200 exemplaren als warme broodjes over de toonbank.

Reservering

Het reserveringsproces van de Chrysler 300C kon dan ook niet simpeler: het enige wat je moest doen is je gegevens achterlaten en een kleur en dealer kiezen. Het gaat in dit proces eigenlijk maar nauwelijks over de Chrysler 300C, want dit was ook een leermomentje. Chrysler dan wel de Amerikaanse afdeling van Stellantis wil het online kopen of bestellen van een auto makkelijker maken. Op deze manier werd ook gekeken hoe makkelijk dat is.