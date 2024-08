Voorlopig geen perspectief voor VDL Nedcar

De komende jaren is er geen perspectief voor VDL Nedcar en dus blijft er voorlopig niets te doen in Born.

Het was al even stil vanuit de fabriek van VDL Nedcar in Born. Helaas gaat hier het adagium van “geen nieuws is goed nieuws” niet op. Er worden de komende jaren geen nieuwe grote opdrachtgevers verwacht en dus wordt nu definitief het wegennet rondom de fabriek in Born niet uitgebreid.

Gedeputeerde Stephan Satijn meldt dit aan de Provinciale Staten in Limburg. Na overleg met de VDL Nedcar is duidelijk dat er geen grote klant in de pijplijn zit en de komende jaren zit dat er ook niet in.

Geen perspectief voor VDL Nedcar

Eind 2020 had de provincie Limburg er nog zin in en trok 50 miljoen euro uit om het wegennet rondom de fabriek in Born flink aan te pakken. Met een betere ontsluiting van het terrein moest de fabriek aantrekkelijker worden voor potentiële opdrachtgevers.

Voorwaarde was dan wel dat er zeker 6.500 arbeidsplaatsen in Born bleven bestaan. Die hoop is inmiddels wel vervlogen en de arbeidsplaatsen zijn inmiddels ook weg.

Er was goede hoop op een opdrachtgever die in de Limburgse fabriek elektrische auto’s wilde gaan bouwen. Maar ondanks de hoge importheffingen voor bijvoorbeeld auto’s uit China, bouwen die merken liever eigen fabrieken in bijvoorbeeld Hongarije dan dat ze gaan produceren in ons kikkerlandje. Kortom geen perspectief voor VDL Nedcar.

Defensie en politie

Nadat de laatste Mini van de band rolde vlogen 3.500 medewerkers de laan uit en nu wordt er op het terrein van VDL Nedcar op kleine schaal gewerkt aan de ontwikkeling en productie van batterijen. Daarnaast bouwt het bedrijf er momenteel voertuigen voor defensie en politie.

De provincie Limburg is nog in gesprek met het bedrijf zo lezen we bij de regionale omroep, want er staan nog wel een paar dingetjes open. Zo werd bijvoorbeeld begin 2022 het Sterrebos naast de fabriek volledig gekapt voor die nu niet doorgaande uitbreiding. Dat leverde veel protest op en het bos lijkt nu ook nog eens voor niks gerooid. Het waren er geen 500 duizend zoals in Berlijn, maar de natuur moet nog wel even gecompenseerd. Dat zal de provincie dan wel weer mogen gaan betalen.