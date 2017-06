Lijstje: 10+ dikke supercars om en nabij de Nürburgring

Als er ergens een plek is waar je dikke bakken tegen kunt komen..

Dure en exotische supercars kom je zelden in het wild tegen. Wil je ze met bosjes zien dan zul je naar een evenement moeten gaan. Of je gaat de grens over in de richting van het dorpje Nürburg. Als het zonnetje schijnt in het weekend dan is de kans aanwezig dat je mooi spul tegenkomt. Als je geluk hebt gaan ze het circuit op. Niets is mooier dan een fly by op hoge snelheid terwijl je de mechanische geuren opsnuift als de bolide is gepasseerd.

De bewijzen dat exclusieve supercars om en nabij de Nurburgring te spotten zijn zie je op Autojunk. Van een 430 Scuderia tot een McLaren XP1LM. Het komt allemaal voorbij in dit lijstje. Klik op het plaatje om meer foto’s te zien.

MSO McLaren 675LT



Robert Mitchell van het Duitse autoverhuurbedrijf Apex neemt zijn kleine regelmatig mee de ‘Ring op. Hier in een 675LT.

Aston Martin V12 Vatage



De fraaie Brit werd vastgelegd bij het bekende tankstation.

Ford GT



Een bijzondere verschijning, zo’n GT!

Sin R1



Dit is misschien nog wel bijzonderder. De Sin R1 is er vanaf 180 mille zonder belastingen. De auto komt een 6.2 V8, met een vermogen van 430 tot 660 pk.

McLaren XP1LM



Een P1 GTR met een kenteken

Ferrari 430 Scuderia



Een schitterende Scuderia, slapend naast een dikke M3.

Porsche 911 GT3 RS



Met een GT3 val je absoluut niet op bij de ‘Ring. Met dit kleurtje trek je echter wel de aandacht.

Maserati Granurismo MC Stradale



Deze GT verkent de omgeving met zijn grommende achtcilinder.

Ferrari 458 Italia en Lamborghini Aventador



Zo zie je ze het liefst. Op het circuit, nek aan nek.

Gumpert Apollo



Een uitzondering op de Nordschleife, deze Apollo in gevecht met wat Porsches.