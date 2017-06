Vergelijking: de nieuwe Volkswagen Polo vs de oude

Strakker, frisser en hij is groter dan ooit. De verschillen met zijn voorganger check je hier.

We zijn alweer aangekomen bij de zesde generatie Polo. Als je kijkt naar het verleden dan is elke generatie Polo wel flink anders. Dat valt bij deze nieuwe Polo in dat opzicht wat tegen. Aan de andere kant: wat was er mis met het uiterlijk van de vijfde generatie? Ja, wat saai en je ziet ze overal op de weg, maar dat snoetje uit 2009 oogt nog steeds niet heel gedateerd. Boven zie je het huidige model, daaronder de nieuwe.





Design

Over het snoetje gesproken, laten we beide auto’s eens behandelen als het gaat om design. Er zijn een aantal zaken die direct opvallen. Zo zijn de uiterlijke overeenkomsten met de Golf (rijtest) nog kleiner geworden. De koplampen hebben veel weg van zijn grotere broer. Daarnaast is de auto gegroeid wat de Polo een iets volwassenere uitstraling geeft. De voorbumper heeft een kleine wijziging ondergaan en de grille is prominenter aanwezig door de horizontale streep.





Van achteren zien we ook weer de horizontale designtaal terugkomen. Heel spannend is het allemaal niet. De achterzijde lijkt meer gepolijst dan dat er daadwerkelijk dingen zijn veranderd. De achterlichten hebben een nieuw ontwerp gekregen en de achterbumper is ook vernieuwd.





Voor het zijaanzicht heb je een vergrootglas nodig. Het achterste ruitje lijkt iets te zijn gegroeid. De zijskirts hebben een minimale wijziging gekregen en ook hier weer die ‘streep’.

Techniek

De huidige Polo is leverbaar in negen uitvoeringen. Van saai Easyline naar een grappige CrossPolo tot een snelle GTI. De huidige 1.0 TSI is er met 75, 90 pk en 95 pk. Dat blok komt er straks ook met 115 pk. Daarnaast komt er een nieuwe 1.5 TSI naar de Polo met een vermogen tot en met 150 pk. Er is nu een 1.4 TDI diesel met 90 pk. De nieuwe Polo krijgt ook weer een 90 pk diesel. Nieuw is een 1.0 TGI met 90 pk op aardgas. De nieuwe Polo GTI krijgt acht pk meer in vergelijking met zijn voorganger. De 2.0 TSI is straks goed voor 200 pk. De Polo-modellen met een motorvermogen vanaf 70 kW zullen leverbaar zijn met DSG.

Ook niet onbelangrijk zijn de maten. De nieuwe Polo heeft 25 procent meer kofferruimte (351 liter). De zesde generatie is 0,08 meter langer (4,05 meter), 1,75 meter breed (huidige Polo 1,68 meter), 1,45 meter hoog (huidige Polo ook 1,45 meter). De wielbasis groeide met 0,09 meter: van 2,47 meter naar 2,56 meter. Daarmee heeft de nieuwe Polo zelfs een langere wielbasis dan de Golf 4. Daarnaast krijgt de Polo alle assistentiesystemen die de Golf en Passat nu al hebben.





Interieur

Naast de assistentiesystemen heeft tevens het interieur meer overeenkomsten met zijn grotere broers. De huidige Polo kreeg destijds een vers infotainmentsysteem, maar het nieuwe Active Info Display in de vernieuwde Polo is van een ander kaliber. Qua systemen kun je straks kiezen voor schermen met een grootte van 6,5 tot 8,0 inch. Zoals je inmiddels mag verwachten van een moderne auto is het systeem compatibel met de nieuwste smartphones. Je kunt onder andere aan de slag met MirrorLink, Android Auto en Apple CarPlay.

Op het gebied van afwerking is ook het één en ander verbeterd. Je kunt extra kleurtjes aanvinken om het interieur op te fleuren en de knoppen zijn net even wat meer premium in vergelijking met de huidige Polo. Links van de pook zitten nu ook een aantal knoppen, wat is afgekeken van Porsche. Het stuur zit boordevol knoppen en de ventilatieroosters zijn een stuk lager geplaatst.

Conclusie

Mits je de nodige opties aanvinkt is de Polo geen verkeerde werkplek om de nodige uurtjes in door te brengen. Helaas heeft Volkswagen nog geen prijzen aangekondigd en dus is het moeilijk te zeggen of al dat moois ook met een nette prijs komt. De huidige Polo is leverbaar vanaf 15.591 euro. Dan heb je de 1.0 MPI BlueMotion met 60 pk en een handgeschakelde vijfbak. De Polo GTI is er vanaf dik 28 mille. Hou er dus rekening mee dat de nieuwe Polo GTI met een aantal opties mogelijk de 30.000 euro gaat passeren. En dat is best veel geld voor een Volkswagen Polo.