Lijstje: 10 opvallende vakantiespots

In deze periode van het jaar komen spots over de hele wereld naar Autojunk.

Op, of onderweg naar vakantie kom je soms uitzonderlijke auto’s of situaties tegen. Zaken die je niet zo snel in Nederland tegenkomt. Via Autojunk zijn de afgelopen periode behoorlijk wat van zulke ‘vakantiespots’ binnengekomen. In dit artikel een overzicht van de meest opvallende kiekjes. Je checkt ze hieronder, inclusief de locatie. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

Roze cadillac – @thomcarspotter – Las Vegas, Verenigde Staten

Palmbomen, een strakblauwe lucht en een oude Caddy. Natuurlijk werd dit plaatje geschoten in de USA.

Opvallende 458 Speciale – @milan7778 – Londen, Verenigd Koninkrijk

Ja, een Speciale kun je in ons land spotten. Zo opvallend als dit exemplaar? Ik betwijfel het.

Bruine RS6 Avant – @autoblogger – Autobahn, Duitsland

Geen komo-grijze RS6 Avant, maar een bruin exemplaar.

Rolls-Royce op een onverharde weg – @daniel23ccx – Yosemite, Verenigde Staten

Deze Ghost is niet bang voor wat steentjes.

Aventador S – @carspotserik – Cannes, Frankrijk

Een supercar in Cannes is niet heel bijzonder. Toch schreeuwt deze foto ‘vakantie!’. De exotische kleur, de palmbomen en passerende toeristen die foto’s schieten van de Italiaan.

Scuderia Bizzarrini – @destroyer-gt – Rengen, Duitsland

Zomaar in het wild een aantal Bizzarrini’s tegenkomen. Het overkwam @destroyer-gt en hij deelde wat plaatjes op Autojunk.

Offroad Porsches – @ericc – Lago Orta, Italië

Deze Porsches kwamen als eens voorbij als spot op de voorpagina.

Skoda Favorit – @afca020 – Praag, Tsjechië

In Praag stikt het van de Skoda’s. Van de nieuwe modellen tot deze oude Favorit. Een leuke afwisseling op al die Superb’s en Octavia’s.

Citroën E-Mehari – @911gt3rs – L’Île-Rousse, Frankrijk

Citroën bracht het gekke ding op de markt. Fransozen zien de elektrische Cactus wel zitten.

Megacombo! – @joep007 – Seefeld, Oostenrijk

Per toeval een hele rits aan Ferrari’s tegenkomen. Een leuke toevalligheid.