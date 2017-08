AB-lezer maakt salontafel van 19-inch Alpina-velg

Ken je dat verhaal van die zwartgeblakerde 335i Touring?

Hoe verschrikkelijk moet het zijn om je gestolen bolide op TV terug te zien. Uitgebrand en wel. Het overkwam een Autoblog-lezer en destijds schreven we er een artikel over. Plots kregen we een mailtje in de inbox. Dit keer had de lezer wél mooi nieuws te melden.

Hij had namelijk een bezoekje gebracht aan de sloopbedrijf waar zijn uitgebrande 335i Touring stond. Met toestemming van zijn verzekeraar mocht de lezer een 19-inch Alpina-velg meenemen. Zo’n beetje ook het enige wat nog over was van de snelle station.

Een deel van de auto heeft nu toch een tweede leven gekregen. De velg is namelijk onderdeel van een puike salontafel. Het voetstuk is een deel van een barkruk. Bovenop de velg kwam vervolgens een ronde glazen plaat. Het resultaat mag er zijn. Op deze manier heeft de Autoblog-lezer toch nog een tastbare herinnering aan zijn 335i Touring.