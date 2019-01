Lijst: de minst verkochte auto’s van 2018

We nemen nieuwe auto's onder de loep die maximaal vijf keer over de toonbank gingen.

Er zijn in Nederland vorig jaar weer ietsje meer auto’s verkocht dan in (rampjaar) 2017, maar niet alle modellen profiteren daarvan mee. Er zijn nou eenmaal auto’s die de dealers met geen duvels geweld de showroom uitkrijgen. Te duur (qua belasting *kuch 370Z*), te lelijk, te onbekend, domweg te slecht of afkomstig van Infiniti; wat de redenen ook mogen zijn krijgen deze auto’s nul-komma-nul liefde van de Nederlandse autokoper. In het Duits hebben ze daar, zoals voor veel dingen, een mooie term voor: Ladenhüter.

We hebben van VWE weer een prettig lijstje gekregen met alle cijfers en voor de verandering schotelen we je gewoon álle modellen voor waarvan er minimaal één en maximaal vijf exemplaren verkocht werden. Sommige modellen vertroebelen het lijstje een beetje omdat de fabriek ze al niet meer bouwde in 2018, maar ze alsnog voor het eerst op kenteken gezet zijn in 2018. Maar we vertrouwen erop dat onze trouwe lezers het kaf wel van het koren kunnen scheiden. Komt ‘ie dan, hè.









Auto’s als de Chevrolet Camaro en Cadillac Escalade die je voorheen nog weleens teruggevonden had in dit soort lijstjes staan er dit jaar helemaal niet meer in omdat ze middels CO2-tax de facto verboden zijn door de overheid. Samenvattend kunnen we wel zeggen dat FCA vorig jaar in plaats van zeven 4C spiders slechts drie 4C spider verkocht, maar tegelijkertijd wel drie Doblò’s in plaats van één unit wist te slijten in Nederland. Woeeeeeei!

