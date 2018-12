Volkswagens worden blijkbaar ook bij NedCar gemaakt?

Duitsers hebben geen humor...

De relatie tussen Volkswagen en de Verenigde Staten is niet opperbest. Sinds #dieselgate in de VS ontdekt werd heeft VW eindeloos veel geld moeten betalen en de levering van dieselauto’s in de VS moeten inperken. Met alle gevolgen van dien.

De VS heeft hun vernederende kracht dus goed gebruikt tegen Wolfsburg. Volkswagen was kansloos om zich te verdedigen tegen de VS (verdienen ze ook niet, maar goed). In Rochester, een stad in de VS, probeerde iemand het op een andere manier. Een VW-dealer aldaar startte een auto en zo beleefd als het Duitse merk is, krijg je een welkomstberichtje met de slagzin van VW tussen je tellers. De tekst was voor de medewerker in kwestie niet zo leuk, want dit had de Volkswagen te melden:

Het infodisplay in deze Golf(?) begint met een aardige ‘Welcome’ en eindigt met een ‘Fuck of USA’. Los van het feit dat hier iemand een vorm van onderbroekenhumor heeft zitten toepassen, klopt de zin niet eens. Het is geen fuck van de VS, maar ‘fuck off’. Laag niveau en ook niet zo goed in spelling dus.

De kans is klein dat een VW-official dit heeft gedaan als statement tegen de VS. Hoogstwaarschijnlijk is het een olijke medewerker, misschien wel zoals bij NedCar onder invloed, die het makkelijk in te stellen berichtje een beetje aanpaste. Beetje kansloos, maar goed, iedereen mag zijn lolletje hebben. (via Jalopnik)