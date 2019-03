Officieel: Mercedes-AMG A 35 4MATIC Saloon

Audi S3, maak je borst maar nat.

Het segment van de compacte sedan is heet. Niet zo gek ook, waar sedans als de 3 Serie en C-klasse zijn gegroeid tot joekels van auto’s, hebben de Audi A3 Sedan en de Mercedes A-klasse sedan een acceptabel formaat voor diegenen die niet meer nodig hebben. Het leuke is dat de Duitsers ook performance varianten van deze kleine sedans maken, met de Mercedes-AMG A 35 4MATIC Saloon als het nieuwste voorbeeld.

Het is een logisch gevolg dat na de introductie van de A 35 4MATIC hot hatch er een sedan zou volgen. Het feestpakket is dan ook vrijwel gelijk aan de hatchback. In het vooronder ligt een tweeliter turbo viercilinder met 306 pk en 400 Nm koppel. De motor is standaard gekoppeld aan een AMG SPEEDSHIFT 7G automaat met dubbele koppeling en 4MATIC vierwielaandrijving.

De compacte sedan sprint in 4,8 seconden naar de honderd en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Het uiterlijk en het interieur van de Saloon lijkt uiteraard sterk op de hatchback, met onder meer de integratie van MBUX. De bagageruimte van de sedan bedraagt 420 liter, de kofferbak gaat automatisch open als je met je voet acrobatische bewegingen uithaalt onder de achterbumper.

Wanneer je van mening bent dat het uiterlijk nog wel wat heftiger kan, dan is er altijd nog het optionele AMG Aerodynamics Package. Met deze optie krijgt de AMG A 35 4MATIC Saloon een lip in de voorbumper, een grotere splitter, een spoilertje op de kofferklep en een diffuser afgewerkt in gloss black. Wil je net als Jules Deelder alles zwart hebben, dan moet je het AMG Night Package aanvinken.

Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend. Ter vergelijking: een A 35 hatchback is er vanaf 67.639 euro.