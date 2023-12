Dit kerstcadeau kost iets minder dan een Dacia Sandero

Dat is een prijzig kerstcadeau. Maar wel een heel erg mooie, kiek eens!

Het is kerst, dus als het goed is zitten we nu allemaal rond de kerstboom om onze cadeautjes uit te pakken. Uiteraard is het vrij eenvoudig om te raden waarmee je de petrolhead, EVangelist, autofiel en gearhead blij mee kunt maken: schaalmodellen. Iedereen heeft ze thuis wel liggen, toch?

Nu komen schaalmodellen in allerlei soorten en maten. Ondergetekende begon met de Bburago en Maisto collectie, zoals de meesten waarschijnlijk. Het nadeel was dat ze voornamelijk exotische en klassieke modellen hadden. Toen Auto Art ook ‘gewone’ dikke auto’s als de Volvo 850 T-5R en Subaru Impreza bleek te hebben was het hek van de dam. Nadeel was de wat hogere prijs en het feit dat meisjes van je eigen leeftijd het écht niet sexy vinden als je zoveel geld aan speelgoed uit geeft.

Kerstcadeau

Maar tot wel bedrag kun je het nog speelgoed noemen? We hebben namelijk een tof kerstcadeau van Amalgam voor en omdat dit al de derde alinea is kunnen we wel de prijs verklappen: omgerekend 16.485 euro. Dat is een hele hoop geld. Dankzij de krankzinnige inflatie (schuld van de overheid) en de bizarre belastingen op auto’s (schuld van de overheid) zijn er dus geen échte auto’s die goedkoper zijn dan dit kerstcadeau!

Ja, serieus: tegenwoordig kun je voor 36.041 gulden géén nieuwe auto meer kopen. Geen echte althans, wel deze SF-90 GT3 van Amalgam. Mocht je Amalgam niet kennen, dat zijn ware kunstenaars die schitterende schaalmodellen maken. Ze hadden al een 296 GTB (die kost 14.990 euro) en dus nu deze nieuwe Ferrari 296 GT3.

Waarom dit niet verzamelen?

De raeversie is zo mogelijk nog interessanter. Vroeger had Burago ook raceauto’s, maar dan deden ze gewoon stickers op de straatauto’s en klaar! Maar kijk deze 296 GT3 eens van dichtbij Zelfs dat netje om het hoofd van de coureur op te vangen lijkt van echt stof gemaakt te zijn. Amalgam heeft alle details van Ferrari zelf gekregen en in 3.000 uur hebben ze er een schaalmodel van ontwikkeld. Per model kost het 300 uur om er eentje te maken. Er zijn autofabrikanten die sneller een A-segmenter fabriceren.

Het 1 op 8 schaalmodel (je hebt een grote kerstboom nodig) is voorzien van alle details, aldus Amalgam. Alles dat de echte 296 GT3 heeft, zie je hier ook terug. het eindresultaat is verbluffend. Dermate verbluffend dat je je afvraagt: waarom gaan miljonairs dit niet verzamelen? Aangezien de meeste auto’s toch nooit gebruikt worden waarvoor ze gebouwd zijn (rijden), kun je net zo goed een collectie Amalgam-schaalmodellen verzamelen.