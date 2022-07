MINI Aceman, met een nieuwe designtaal, is hier

MINI heeft het doek getrokken van de Aceman concept.

Normaal gesproken is een concept niet zo heel spannend. In het geval van deze MINI is er wel wat om over enthousiast te worden. Al jarenlang houden ze bij het Britse automerk vast een een bepaald familiedesign. De auto’s verkopen prima, dus waarom revolutionair sleutelen aan het uiterlijk?

Nieuw design

Uiteindelijk kan het niet eeuwig doorgaan. Na een jaar of 6-7 gaat ook MINI terug naar de tekentafel. Tijd om alles te moderniseren. Het merk geeft nu een voorproefje met de MINI Aceman. De komst van het concept werd deze week al aangekondigd. Nu is de auto officieel.

Wat meteen opvalt is de omvang van het ding. Deze auto moet een gat gaan vullen tussen de MINI Cooper en de Countryman in de lineup van het merk. Het is dus niet alleen een concept van het toekomstige MINI, je kijkt daadwerkelijk naar een nieuw model.

Elektrische auto

Details over de aandrijflijn zijn niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de Aceman een volledig elektrische auto gaat worden. De naam is wel grappig gekozen. Jaren geleden had je natuurlijk de Paceman: een driedeurs coupé variant op de Countryman. De P is weggebleven in dit geval.

Het kleurtje omschrijft MINI als Sunglow Green, terwijl het dak is gespoten in de iconische kleur British Racing Green. Dit concept is vier meter lang en bijna twee meter breed. Daarmee is de Aceman een tandje kleiner in vergelijking met zijn grotere broer, de Countryman.

2024

De marktlancering van de MINI Aceman staat gepland voor medio 2024. De publieke onthulling is in augustus op Gamescom. Dit is een game event in Keulen in Duitsland.