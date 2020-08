Lister Stealth klinkt cool, maar is hij het ook?

Lister Stealth, dat klinkt heel gaaf. De auto zelf klinkt ook gaaf. Is gaaf plus gaaf dan ook extra gaaf of kan een SUV niet cool zijn?

Wie niet bekend is met Lister: het was één van de zoveel Britse startups die het aandurfde om auto’s te gaan bouwen. Heden ten dage is daar niet heel veel meer van over, maar Lister bestaat nog wel.

Jaguar-tuner

Lister wordt gezien als een automerk. De auto’s die ze bouwen hebben ook Lister-techniek aan boord en zitten vol met Lister-logo’s. Ook dragen ze de naam die Lister eraan gaf. Hier zijn ze overigens niet heel goed in, neem de Lister Knobbly. Tegenwoordig houden ze het bij stoere namen zoals Stealth, Thunder of een kennelijk nog steeds aankomende nieuwe versie van de Storm supercar. Los van dat, het zijn niet hun eigen auto’s. Oneerbiedig gezegd zijn het gewoon getunede Jaguars.

Stealth

Zo ook het laatste project, de F-Pace SVR door Lister. Deze luistert naar de naam Lister Stealth. Dat wisten we al. Nu is de auto te zien in het vlees en krijgen we er een beter beeld bij.

De snelste

De specs zijn even voorspelbaar als dat ze lekker zijn. Net als de F-Type van Lister genaamd Thunder beschikt de Stealth over de 5.0 V8 met supercharger die een duivelse 666 brake horse power (675 pk) en 881 Nm koppel levert. Hij houdt het pas voor gezien bij 312 km/u en een snelheid van 100 km/u is met de Lister Stealth gepiept in 3,6 seconden. Lister meent zelf de snelste SUV van Engeland in handen te hebben, op topsnelheid is het zelfs één van de snelsten ter wereld. Op de sprint weet de Stealth alles achter zich te laten en de Urus bij te benen, maar Tesla en hun extreme acceleratietijden zullen je toch op lage snelheden laten zien wat instant torque kan doen. Desalniettemin indrukwekkende cijfers. En de Stealth doet iets uitstekend goed wat je niet kunt meten in cijfers: het geluid.

Coole SUV, coole auto?

Het standaardrecept, de F-Pace SVR, is al best een gaaf ding. Heerlijk klinkende motor, voor een SUV een mooi gebalanceerd design en goede prestaties. Meer oompf toevoegen zoals Lister is dan helemaal niet verkeerd. Het is best een coole SUV. Maakt dat hem ook een coole auto?

Goedkoop*

En dat alles voor een schappelijke 109.950 pond in het Verenigd Koninkrijk. Dat maakt de Lister Stealth ongeveer 35.000 pond duurder dan een F-Pace SVR. In Nederland ben je al 156.960 euro kwijt voor de SVR, dus volgens deze logica mag je op net niet het dubbele van de Engelse prijs rekenen. Officieel worden ze trouwens niet naar Nederland gehaald. Er komen 100 stuks van de Lister Stealth.